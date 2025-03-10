Λογαριασμός
Κρεμλίνο: Δύσκολος ο δρόμος για την αποκατάσταση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, αλλά υπάρχει πολιτική βούληση

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε επίσης πως είναι σημαντικό να καθοριστεί εάν η Ουκρανία ενδιαφέρεται για ειρήνη ή όχι

Πούτιν - Τραμπ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι στην αρχική φάση ενός μεγάλου, δύσκολου δρόμου για την αποκατάσταση των σχέσεών τους, αλλά οι πρόεδροι Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ έχουν εκφράσει την πολιτική βούληση να προχωρήσουν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι είναι εξίσου σημαντικό να καθοριστεί εάν η Ουκρανία, που αναμένεται να έχει υψηλόβαθμες διπλωματικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία σήμερα, ενδιαφέρεται για ειρήνη ή όχι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ Ουκρανία ΗΠΑ Ρωσία
