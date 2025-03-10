«Τίποτα δεν δικαιολογεί» τη βία κατά των μειονοτήτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης αυτής των αλαουιτών, στην οποία ανήκει ο ανατραπείς πρόεδρος της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τις επιθέσεις κατά ορισμένων κοινοτήτων αλαουιτών, χριστιανών, δρούζων κι άλλων μειονοτήτων, οι οποίες συγκλόνισαν βαθιά την κοινή γνώμη τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαΐλ Μπαγαΐ, σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο εκπρόσωπος απέρριψε επίσης επισήμως οποιαδήποτε ανάμειξη της Τεχεράνης στη βία στη Συρία. «Η κατηγορία αυτή είναι εντελώς γελοία», σημείωσε, απαντώντας σε ερώτηση για πληροφορίες μέσων ενημέρωσης που κάνουν λόγο για ιρανική ανάμειξη.

«Το να δείχνουμε με το δάχτυλο το Ιράν και τους φίλους του Ιράν είναι λάθος (...) και εντελώς παραπλανητικό», υπογράμμισε επίσης ο Μπαγαΐ.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ιράν δεν έχει αναγνωρίσει τις νέες αρχές της Συρίας.

«Δεν έχουμε καμία σχέση με την τωρινή συριακή κυβέρνηση και δεν βιαζόμαστε όσον αφορά το θέμα αυτό», δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι σήμερα μόνον παρατηρητής των συριακών θεμάτων», υπογράμμισε επίσης.

Το Ιράν διατηρούσε για τέσσερις δεκαετίες στενούς δεσμούς με τη Συρία, χώρα πολλών εθνοτήτων και θρησκειών, της οποίας ηγείτο για πάνω από μισό αιώνα η οικογένεια Άσαντ, ο εκλιπών Χάφεζ και στη συνέχεια ο γιος του Μπασάρ.

Ο τελευταίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο από συνασπισμό υπό τη ριζοσπαστική σουνιτική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), πρώην πτέρυγα της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Οι πρόσφατες βιαιότητες πυροδοτήθηκαν από αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσαν στις 6 Μαρτίου υποστηρικτές του Μπασάρ αλ Άσαντ κατά των δυνάμεων ασφαλείας κοντά στη Λαττάκεια, πόλη στη δυτική Συρία και προπύργιο της μειονότητας των αλαουιτών, από την οποία προέρχεται η οικογένεια Άσαντ.

Οι αρχές έστειλαν στη συνέχεια ενισχύσεις για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας κατά των υποστηρικτών του Άσαντ.

Η νέα συριακή αρχή δεν έχει κοινοποιήσει απολογισμό των νεκρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, τουλάχιστον 973 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.