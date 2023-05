Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε το τελευταίο πολεμικό πλοίο της Ουκρανίας

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, το αποβατικό πλοίο «Γιούρι Ολεφιρένκο», το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, είναι το «τελευταίο» ουκρανικό πολεμικό πλοίο που επιχειρούσε ακόμη.

«Στις 29 (Μαΐου), έπειτα από πλήγμα των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων με υψηλής ακρίβειας όπλα στην περιοχή φόρτωσης πολεμικών πλοίων στο λιμάνι της Οδησσού, καταστράφηκε το τελευταίο πολεμικό πλοίο του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού, το ‘Γιούρι Ολεφιρένκο’», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

🇷🇺🇺🇦 According to unconfirmed reports, as a result of a series of attacks on targets in Odessa, the Ukrainian landing ship "Yury Olefirenko" was destroyed - the last large ship of the Ukrainian Navy on the Black Sea. pic.twitter.com/yGQh7ezAtf