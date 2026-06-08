Οι Αμερικάνοι φαίνεται να έχουν αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης στο δεξαμενόπλοιο Marivex, το οποίο βρίσκονταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της θάλασσας του Ομάν.

Το Marivex είχε καταχωρηθεί στον κατάλογο κυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών από τις 18 Δεκεμβρίου 2025, όταν έφερε την προηγούμενη ονομασία Arihant, στο πλαίσιο κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ARIHANT SHIPPING INC. είχε επίσης χαρακτηριστεί ως οντότητα υπό το καθεστώς κυρώσεων. Φαίνεται, λοιπόν, πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε βάλει στο μάτι καιρό το συγκεκριμένο τάνκερ και περίμενε υπομονετικά μέχρι να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να το πλήξει.

Στο διαδίκτυο μάλιστα κυκλοφορεί ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, υποτίθεται από το Marivex το οποίο λίγο νωρίτερα έχει δεχθεί το πλήγμα.

ABD'nin Umman açıklarında petrol tankerine saldırıyı "İran'a deniz ablukasını delerek İran limanına gitmesiyle" gerekçelendirmesine Hindistan'dan yalanlama



🔴 Hindistan Denizcilik Bakanlığı: "Olay meydana geldiğinde, Marivex isimli gemi, Hindistan'dan Umman'a yüksüz seyir… pic.twitter.com/SCpfLM5d9N — The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) June 8, 2026

Η αμερικανική πλευρά προέβη σε αυτή την πράξη επειδή - σύμφωνα με την Ουάσινγκτον - το πλοίο είχε κατεύθυνση λιμάνι του Ιράν, ωστόσο το Νέο Δελχί το διέψευσε.

«Τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό, το πλοίο Marivex έπλεε χωρίς φορτίο από την Ινδία προς το Ομάν. Και οι 16 ναυτικοί διασώθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι αρχές του Ομάν πραγματοποίησαν την επιχείρηση εκκένωσης σε συντονισμό με τις ινδικές αρχές.», απάντησε η κυβέρνηση της Ινδίας

Πηγή: skai.gr

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