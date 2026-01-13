Ισπανία: Δύο πρώην υπάλληλοι του Χούλιο Ιγκλέσιας τον κατηγορούν για βιασμούς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο πρώην υπάλληλοι του Χούλιο Ιγκλέσιας προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατηγορώντας τον για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις το 2021.

Η μήνυση κατατέθηκε σε βάρος του 82χρονου τραγουδιστή στις 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

Έρευνα της Univision και της elDiario.es αποκαλύπτει ότι μια πρώην οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια είναι αυτές που τον κατηγορούν σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση.

Δύο πρώην υπάλληλοι του πασίγνωστου τραγουδιστή, Χούλιο Ιγκλέσιας, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον του, αφού προηγουμένως τον κατήγγειλαν, σε μια έρευνα που δημοσιέυεται σήμερα στον ισπανικό Τύπο, για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις το 2021.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του 82χρονου σταρ στις 5 Ιανουαρίου. Το περιεχόμενό της δεν διευκρινίστηκε.

Νωρίτερα την Τρίτη, 13/1, είδε το φως της δημοσιότητας μια έρευνα που διενήργησαν η αμερικανική τηλεόραση Univision και η ισπανική εφημερίδα elDiario.es, στην οποία μια πρώην οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια είπαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης από τον διάσημο τραγουδιστή. Η μία από τις γυναίκες περιέγραψε γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιασμός.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες προσπάθειες της Univison και της elDiario.es για κάποιο σχόλιο. Δεν απάντησε ούτε στο Γαλλικό Πρακτορείο που προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα γεγονότα που περιέγραψαν οι γυναίκες συνέβησαν το 2021, σε ιδιωτικές κατοικίες του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.

«Αισθανόμουν σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα τον 21ο αιώνα» είπε η μία από τις γυναίκες που στην έρευνα της Univision αποκαλείται «Ρεμπέκα». «Έβαζε τα δάχτυλά του παντού», συνέχισε η νεαρή Δομινικανή που την εποχή εκείνη ήταν 22 ετών.

Η δεύτερη γυναίκα, μια φυσικοθεραπεύτρια ονόματι Λάουρα, ήταν 28 ετών όταν ξεκίνησε να εργάζεται για τον τραγουδιστή.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, γεννημένος το 1943, είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται τη δεκαετία του 1970. Είναι ο Ισπανός (και Λατίνος) καλλιτέχνης που έχει πουλήσει τους περισσότερους δίσκους παγκοσμίως – εκατοντάδες εκατομμύρια άλμπουμ.

Η δεύτερη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, η Γιολάντα Ντίαθ, έκανε λόγο σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, για «ανατριχιαστικές μαρτυρίες» που παραπέμπουν σε «κατάσταση δουλείας» ενώ η υπουργός Ισότητας Άνα Ρεντόντο ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για τις καταγγελίες αυτές.

Ο συγγραφέας Ιγνάσιο Πεϊρό, ο βιογράφος του Ιγκλέσιας («Ο Ισπανός που σαγήνευσε όλον τον κόσμο) και ο εκδοτικός οίκος Libros del Asteroide, εξέφρασαν τη «βαθιά κατάπληξή τους» και υποσχέθηκαν ότι «το συντομότερο δυνατόν» θα κυκλοφορήσει μια αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

