Με τις διαδηλώσεις στο Ιράν να συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα, το καθεστώς της χώρας έχει προκαλέσει διακοπή στο ίντερνετ με αποτέλεσμα οι πληροφορίες να βγαίνουν με το σταγονόμετρο και ο αριθμός των θυμάτων να μην μπορεί ακόμα να επαληθευθεί.

Ενώ ορισμένοι άνθρωποι στο Ιράν μπορούν πλέον να καλούν άτομα εκτός της χώρας, η συνεχιζόμενη διακοπή του διαδικτύου δυσχεραίνει την επαλήθευση των πληροφοριών που προέρχονται από το εσωτερικό της χώρας.

Πώς η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν έχει επηρεάσει την επαλήθευση του υλικού

Η επαλήθευση του υλικού από το Ιράν έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη τις τελευταίες ημέρες, επειδή η κυβέρνηση έχει επιβάλει πλήρη διακοπή του διαδικτύου, περιορίζοντας τη δυνατότητα για μια πλήρη εικόνα της κλίμακας των γεγονότων, σημειώνει το BBC.

Η διακοπή έχει περιορίσει τη δυνατότητα να προσδιοριστούν με ακρίβεια πότε καταγράφηκαν πολλά από τα βίντεο των διαδηλώσεων, καθώς οι Ιρανοί δεν μπορούν να μοιραστούν εύκολα βίντεο και εικόνες καθώς τα γεγονότα εξελίσσονται επί τόπου ή αμέσως μετά.

Αυτό σημαίνει ότι τα βίντεο μοιράζονται συχνά ημέρες μετά την καταγραφή τους, όταν τα άτομα καταφέρνουν να βρουν άλλους τρόπους για να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Αντίθετη με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο Ιράν υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΟΗΕ.

Το Ιράν είναι μέλος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR).

Η συνθήκη, που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, προασπίζει τα βασικά ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της θρησκείας, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι.

Σύμφωνα με το άρθρο 19, «οι γενικευμένες διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια νομιμότητας, αναγκαιότητας και αναλογικότητας που απαιτούνται από το διεθνές δίκαιο».

Ο Τζέρεμι Λόρενς, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ανέφερε στο BBC ότι οι ενέργειες του Ιράν «υπονομεύουν την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφορία» και επηρεάζουν «το έργο όσων καταγράφουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιρανικές αρχές διακόπτουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα.

Προηγούμενα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις διαμαρτυρίες για τις τιμές των καυσίμων το 2019, τις διαμαρτυρίες «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022 – κατά τη διάρκεια των οποίων επιβλήθηκαν περιορισμοί κατά διαστήματα – και τη 12ήμερη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο.

Ο Alp Toker, διευθυντής της NetBlocks, δήλωσε στο BBC ότι «έχουν σημειωθεί διαδοχικές διακοπές ρεύματος επί σειρά ετών, καθώς οι ιρανικές αρχές τελειοποίησαν τους μηχανισμούς λογοκρισίας τους».

Ο Toker αναφέρει ότι «αυτό που κάποτε αφορούσε την κατάργηση μεμονωμένων δικτύων έχει πλέον μετατραπεί σε μια άμεση, κεντρική διαδικασία. Επομένως, η ιδέα ενός «διακόπτη απενεργοποίησης» του διαδικτύου δεν είναι πλέον μεταφορική».

Στις προηγούμενες περιπτώσεις, η συνολική συνδεσιμότητα ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υψηλότερη, με ορισμένες τηλεφωνικές υπηρεσίες και περιορισμένη πρόσβαση σε VPN να παραμένουν διαθέσιμες σε τμήματα του πληθυσμού.

«Μέχρι τη διακοπή λειτουργίας κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το 2025 και μετά, οι διακοπές λειτουργίας είχαν γίνει ταχύτερες και πιο ολοκληρωτικές, με ακόμη και τις τυπικές τηλεφωνικές κλήσεις να είναι απενεργοποιημένες», λέει ο Toker.

Το 2019 και τον Ιούνιο του 2025, η συνδεσιμότητα μειώθηκε σε περίπου 4-5% και 3% αντίστοιχα.

Σε αντίθεση με αυτές τις περιόδους, η τρέχουσα διακοπή δεν έχει παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις.

