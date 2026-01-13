Καταιγίδα σάρωσε τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν εκατοντάδες αντίσκηνα, να καταρρεύσουν σπίτια όπου είχαν καταφύγει οικογένειες εκτοπισμένων από δύο χρόνια πολέμου και να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, δήλωσαν τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Γιατροί δήλωσαν πως πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένα κορίτσι, έχασαν τη ζωή τους όταν σπίτια κατέρρευσαν κοντά στην παραλία της πόλης της Γάζας, ενώ ένα αγόρι ενός έτους πέθανε από υποθερμία σε αντίσκηνο στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα.

Αντίσκηνα ξεριζώθηκαν από τους πασσάλους τους, με ορισμένα να εκσφενδονίζονται δεκάδες μέτρα μακριά προτού πέσουν στο έδαφος. Άλλα έμειναν κατεστραμμένα μέσα στις λάσπες καθώς οι οικογένειες αγωνίζονταν να διασώσουν ό,τι μπορούσαν. Κάτοικοι προσπαθούσαν να ασφαλίσουν και πάλι ό,τι απέμεινε, καρφώνοντας πασσάλους και τοποθετώντας αμμόσακους γύρω από τις άκρες ώστε τα νερά της βροχής να μην περάσουν μέσα.

«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε μέχρι που ο τοίχος άρχισε να καταρρέει -- ένας τοίχος ύψους οκτώ μέτρων, ένας ισχυρός τοίχος από μπετόν. Λόγω της ταχύτητας και της σφοδρότητας του ανέμου, ο τοίχος έπεσε πάνω μας , πάνω σε τρία αντίσκηνα», δήλωσε ο Μπασέλ Χαμούντα, ένας εκτοπισμένος άνδρας στη Γάζα.

«Ο 73χρονος ηλικιωμένος πέθανε. Η σύζυγος του γιου του σκοτώθηκε και η κόρη του γιου του σκοτώθηκε», είπε στο Reuters.

Τρεις μήνες αφότου μια κατάπαυση του πυρός είχε αποτέλεσμα να σταματήσουν οι κύριες μάχες, ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν τη σχεδόν πλήρη πληθυσμιακή απομείωση σχεδόν των δύο τρίτων της Γάζας, περιορίζοντας τους περισσότερο από δύο εκατομμύρια κατοίκους της σε μια στενή λωρίδα δίπλα στην ακτή όπου οι περισσότεροι ζουν είτε σε αυτοσχέδια αντίσκηνα είτε σε κατεστραμμένα κτήρια.

Δεκάδες συγγενείς συγκεντρώθηκαν σήμερα στο νεκροτομείο ενός νοσοκομείου για να αναπέμψουν ειδικές προσευχές πάνω από τις σορούς που είχαν τοποθετηθεί σε ιατρικά φορεία πριν από τις κηδείες.

Θανατηφόρος χειμώνας

Το γραφείο Τύπου της υπό τη Χαμάς κυβέρνησης της Γάζας δήλωσε πως τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει αφότου ξεκίνησε ο χειμώνας από την έκθεση στο κρύο ή την κατάρρευση επικίνδυνων κτηρίων που είχαν υποστεί ζημιές από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα.

Ανέφερε πως περίπου 7.000 αντίσκηνα υπέστησαν ζημιές τις τελευταίες 48 ώρες, οι περισσότεροι κάτοχοι των οποίων δεν έχουν εναλλακτικό κατάλυμα.

Αξιωματούχοι του δήμου και της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην καταιγίδα λόγω ελλείψεων καυσίμων και κατεστραμμένου εξοπλισμού. Στη διάρκεια του πολέμου το Ισραήλ κατέστρεψε εκατοντάδες οχήματα που χρειάζονταν για την ανταπόκριση σε καιρικές συνθήκες εκτάκτου ανάγκης, μεταξύ των οποίων μπουλντόζες και αντλίες νερού, σημειώνει το Reuters.

Τον Δεκέμβριο, έκθεση του ΟΗΕ ανέφερε πως 761 εγκαταστάσεις εκτοπισμένων που φιλοξενούσαν περίπου 850.000 ανθρώπους διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, και χιλιάδες άνθρωποι μετακινήθηκαν εν αναμονή ισχυρών βροχοπτώσεων.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 300.000 νέα αντίσκηνα χρειάζονται επειγόντως για τους περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που παραμένουν εκτοπισμένοι. Τα περισσότερα υπάρχοντα καταλύματα έχουν καταστραφεί ή είναι φτιαγμένα από λεπτό πλαστικό και ύφασμα.

«Στη Γάζα, ο χειμωνιάτικος καιρός προσθέτει στα δεινά των οικογενειών που ωθούνται στο όριο έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου», ανέφερε η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, σε ανάρτησή της σήμερα στο X.

«Οι πλημμύρες, οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα κατεστραμμένα καταλύματα εκθέτουν τους εκτοπισμένους σε νέους κινδύνους, ενώ η ανθρωπιστική πρόσβαση εξακολουθεί να περιορίζεται σοβαρά», πρόσθεσε.

In #Gaza, winter weather is adding to the suffering of families already pushed to the brink by over two years of war.



Flooding, cold temperatures, and damaged shelters are exposing displaced people to new risks, while humanitarian access remains severely constrained.



Despite… pic.twitter.com/HRiuxtqvvZ — UNRWA (@UNRWA) January 13, 2026

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, να αναγκάσουν το Ισραήλ να επιτρέψει την άνευ όρων ροή βοήθειας, αντίσκηνων και υλικών ανοικοδόμησης.

Το Ισραήλ λέει πως εκατοντάδες φορτηγά εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμό καταλυμάτων. Διεθνείς οργανώσεις αρωγής λένε πως οι προμήθειες εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς.

