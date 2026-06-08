Παναθηναϊκός: «Τρέλα» από 2.000 οπαδούς στο Κάραβελ κατά την αναχώρηση για ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται απόψε στις 21:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL, με τη σειρά να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια.

Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο ΣΕΦ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να αποκτήσουν προβάδισμα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θέλησε να εμψυχώσει την ομάδα για αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα και συγκεντρώθηκε στο ξενοδοχείο διαμονής των παικτών, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες… ψυχολογικές ντόπες.

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