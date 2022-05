Στις φλόγες παραδόθηκε την Παρασκευή ιστορικό κτίριο στο κέντρο της ρωσικής πόλης Ιρκούτσκ, ενώ από τη φωτιά κινδυνεύει και παρακείμενο θέατρο. Σύμφωνα με αναφορές τοπικών ΜΜΕ, 50 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν.



Το κτίριο που έπιασε φωτιά βρίσκεται δίπλα στο Θέατρο Νέων Θεατών (TYUZ).



«Το κτίριο δίπλα στο TYUZ στο κέντρο του Ιρκούτσκ καίγεται σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων, 50 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Η φωτιά έχει ήδη εξαπλωθεί σε παράρτημα του TYUZ. Είναι ακόμα δύσκολο να πούμε αν το ίδιο το θέατρο καίγεται» ανέφερε το υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης.

Έως στιγμής, δεν έχει γνωστή η αιτία που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

