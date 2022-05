Σκανδαλώδεις χαρακτήρισε την Παρασκευή ο ευρωβουλευτής Γκι Φερχόφστατ τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν διάκειται θετικά στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Σκανδαλώδες… αλλά μην αφήσετε το βέτο του Ερντογάν να μας σταματήσει…» τόνισε χαρακτηριστικά ο Βέλγος ευρωβουλευτής στο λογαριασμό του στο Twitter.

Scandalous… but don’t let Erdogan’s veto stop us…



EU needs to move forward in defending itself asap, with Finland & Sweden (& hopefully Denmark soon) as key parts ! https://t.co/1jqgSjxLv8