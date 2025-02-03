Λογαριασμός
Ρωσία: Η Ουκρανία έπληξε διυλιστήριο της Lukoil και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Gazprom - Δείτε βίντεο

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας στοχοποιούνται τακτικά από την Ουκρανία σε μια προφανή προσπάθεια να περιορίσουν τις προμήθειες καυσίμων στον στρατό

Διυλιστήριο Ρωσία

Η Ουκρανία έπληξε τη Δευτέρα ενεργειακές εγκαταστάσεις της Lukoil και της Gazprom στη Ρωσία, εξαπολύοντας δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το διυλιστήριο της Lukoil PJSC στο Βόλγκογκραντ, το οποίο είχε στοχοποιηθεί και πάλι στις 31 Ιανουαρίου, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποχάροφ, στο Telegram. «Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο ενός διυλιστηρίου πετρελαίου, η οποία εντοπίστηκε γρήγορα», ανέφερε. 

Καθώς πλησιάζει η τρίτη επέτειος της εισβολής, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας στοχοποιούνται τακτικά από την Ουκρανία σε μια προφανή προσπάθεια να περιορίσουν τις προμήθειες καυσίμων στον στρατό. Κι ενώ οι επιθέσεις είχαν μέχρι στιγμής περιορισμένη επίδραση, η συχνότητά τους δημιουργεί νέους κινδύνους για μια από τις βασικές βιομηχανίες στη χώρα. Οι δυνάμεις της Μόσχας χτυπούν επίσης τακτικά την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας μαζικές διακοπές ρεύματος.

Το διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ - μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στη Ρωσία - παράγει σχεδόν 300.000 βαρέλια την ημέρα. Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος της βενζίνης που παράγει και ένα μεγάλο μέρος του ντίζελ χρησιμοποιείται στην εγχώρια αγορά. 

Πολλά τμήματα της εγκατάστασης υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων δύο μονάδων πρωτογενούς επεξεργασίας αργού, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας που συμμετείχε στην επίθεση. Η Lukoil δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο μέσω email. Η έκταση της ζημιάς στις εγκαταστάσεις του Βόλγκογκραντ δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Εγκαταστάσεις Gazprom

Στην περιοχή Αστραχάν της Ρωσίας, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου επεξεργασίας αερίου της Gazprom PJSC, ανέφερε το γραφείο Τύπου του περιφερειακού κυβερνήτη Igor Babushkin στον λογαριασμό του στο Telegram .

Η εγκατάσταση μπορεί να επεξεργαστεί έως και 12 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως φυσικού αερίου και ένα «ελαφρύ πετρέλαιο» που ονομάζεται συμπύκνωμα σε ντίζελ, βενζίνη και μια σειρά από πετροχημικά προϊόντα. Αφού έλαβε εκ των προτέρων προειδοποίηση για επιθέσεις με drone, η εγκατάσταση διέκοψε τις λειτουργίες, προστατεύοντας τις επικίνδυνες χημικές μονάδες, είπε ο κυβερνήτης σε δήλωση στο Telegram μετά την επίσκεψη στην εγκατάσταση. 

Το εργοστάσιο της Gazprom στο Αστραχάν εξετάζει τώρα την έκταση της ζημιάς, δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Babushkin. Η φωτιά στις εγκαταστάσεις εντοπίστηκε, ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ξεχωριστή δήλωση. 
 

