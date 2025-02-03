Η Ουκρανία έπληξε τη Δευτέρα ενεργειακές εγκαταστάσεις της Lukoil και της Gazprom στη Ρωσία, εξαπολύοντας δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το διυλιστήριο της Lukoil PJSC στο Βόλγκογκραντ, το οποίο είχε στοχοποιηθεί και πάλι στις 31 Ιανουαρίου, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποχάροφ, στο Telegram. «Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο ενός διυλιστηρίου πετρελαίου, η οποία εντοπίστηκε γρήγορα», ανέφερε.

🇺🇦 Unidentified Good Drones™ imposed heavy sanctions on the ᵣussian energy sector last night.

Yes, again.



Debris, "hlopok", and controlled combustion took place at Volgograd Oil Refinery ("Lukoil-Volgogradnaftopererabotka") and Astrakhan Gas Processing Plant.#SanctionsWorks pic.twitter.com/ISrwJeABCY — Харківська Нишпорка (@ne_vluchiv) February 3, 2025

Καθώς πλησιάζει η τρίτη επέτειος της εισβολής, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας στοχοποιούνται τακτικά από την Ουκρανία σε μια προφανή προσπάθεια να περιορίσουν τις προμήθειες καυσίμων στον στρατό. Κι ενώ οι επιθέσεις είχαν μέχρι στιγμής περιορισμένη επίδραση, η συχνότητά τους δημιουργεί νέους κινδύνους για μια από τις βασικές βιομηχανίες στη χώρα. Οι δυνάμεις της Μόσχας χτυπούν επίσης τακτικά την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας μαζικές διακοπές ρεύματος.

Το διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ - μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στη Ρωσία - παράγει σχεδόν 300.000 βαρέλια την ημέρα. Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος της βενζίνης που παράγει και ένα μεγάλο μέρος του ντίζελ χρησιμοποιείται στην εγχώρια αγορά.

Πολλά τμήματα της εγκατάστασης υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων δύο μονάδων πρωτογενούς επεξεργασίας αργού, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας που συμμετείχε στην επίθεση. Η Lukoil δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο μέσω email. Η έκταση της ζημιάς στις εγκαταστάσεις του Βόλγκογκραντ δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

And that’s not all 😏 Lukoil oil refinery in Volgograd, 500 km deep into Russia, got hit again - part of a strategy to keep striking the same target for maximum damage. Where’s the Russian army getting its diesel from now? 🤔 https://t.co/dF5wkVIirU pic.twitter.com/eIH1sAlpnY — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 3, 2025

Εγκαταστάσεις Gazprom

Στην περιοχή Αστραχάν της Ρωσίας, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου επεξεργασίας αερίου της Gazprom PJSC, ανέφερε το γραφείο Τύπου του περιφερειακού κυβερνήτη Igor Babushkin στον λογαριασμό του στο Telegram .

Η εγκατάσταση μπορεί να επεξεργαστεί έως και 12 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως φυσικού αερίου και ένα «ελαφρύ πετρέλαιο» που ονομάζεται συμπύκνωμα σε ντίζελ, βενζίνη και μια σειρά από πετροχημικά προϊόντα. Αφού έλαβε εκ των προτέρων προειδοποίηση για επιθέσεις με drone, η εγκατάσταση διέκοψε τις λειτουργίες, προστατεύοντας τις επικίνδυνες χημικές μονάδες, είπε ο κυβερνήτης σε δήλωση στο Telegram μετά την επίσκεψη στην εγκατάσταση.

Another week begins with fire for Russia’s oil industry, as overnight, drones strike the Astrakhan gas plant and the Lukoil refinery in Volgograd. The refinery has already been hit before.



Multiple explosions are heard at the sites. The fire rages. pic.twitter.com/IaObEizIEM — KyivPost (@KyivPost) February 3, 2025

Το εργοστάσιο της Gazprom στο Αστραχάν εξετάζει τώρα την έκταση της ζημιάς, δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Babushkin. Η φωτιά στις εγκαταστάσεις εντοπίστηκε, ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ξεχωριστή δήλωση.



Πηγή: skai.gr

