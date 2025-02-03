Εντολή να μείνουν έξω από τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) στην Ουάσινγκτον σήμερα Δευτέρα έλαβαν στελέχη της, σύμφωνα με ανακοίνωση που τους δόθηκε, αφότου ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ ανακοίνωσε και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να κλείσουν την υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Associated Press, ορισμένα στελέχη της USAID ανέφεραν ότι περισσότεροι από 600 υπάλληλοι κλειδώθηκαν έξω από τα συστήματα υπολογιστών του οργανισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όσοι εξακολουθούσαν να είναι εντός του συστήματος έλαβαν μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλεγαν ότι «κατόπιν καθοδήγησης της ηγεσίας του Οργανισμού» το κτίριο «θα είναι κλειστό για το προσωπικό της Υπηρεσίας τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου».

Οι εξελίξεις έρχονται αφότου ο Ίλον Μασκ, ο οποίος είναι ο νέος επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, είπε νωρίς τη Δευτέρα ότι επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για την υπηρεσία βοήθειας και ανάπτυξης των ΗΠΑ και «συμφωνήσαμε ότι πρέπει να την κλείσουμε».

«Έγινε προφανές ότι δεν είναι μήλο με σκουλήκι», είπε ο Μασκ σε μια ζωντανή συνεδρία στο X Spaces νωρίς τη Δευτέρα. «Αυτό που έχουμε είναι απλώς μια μπάλα από σκουλήκια. Πρέπει βασικά να απαλλαγείς από το όλο θέμα. Δεν επισκευάζεται.»

«Το κλείνουμε», είπε.

Ο Μασκ, ο Τραμπ και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έχουν βάλει στο στόχαστρο την αμερικανική υπηρεσία, η οποία επιβλέπει τα ανθρωπιστικά προγράμματα, τα προγράμματα ανάπτυξης και ασφάλειας σε περίπου 120 χώρες, με ολοένα και πιο αυστηρούς όρους, κατηγορώντας την ότι προωθεί φιλελεύθερους σκοπούς.

Το Σαββατοκύριακο, η κυβέρνηση Τραμπ απομάκρυνε δύο ανώτατους αρχηγούς ασφαλείας της USAID, αφού αρνήθηκαν να παραδώσουν απόρρητο υλικό στις ομάδες επιθεώρησης της κυβέρνησης του Μασκ, δήλωσε στο Associated Press την Κυριακή ένας νυν και ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Μασκ , γνωστό ως DOGE, πραγματοποίησε νωρίτερα μια παρόμοια επιχείρηση στο Υπουργείο Οικονομικών , αποκτώντας πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληρωμών πελατών της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Medicare. Η Washington Post ανέφερε ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών παραιτήθηκε λόγω της πρόσβασης της ομάδας του Μασκ σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες διαμαρτυρήθηκαν για τις κινήσεις, λέγοντας ότι ο Τραμπ δεν έχει συνταγματική εξουσία να κλείσει την USAID χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και κατήγγειλαν την πρόσβαση του Μασκ σε ευαίσθητες πληροφορίες που κατείχε η κυβέρνηση μέσω των επιθεωρήσεων που έχει εγκρίνει ο Τραμπ σε ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες και προγράμματα.

Γιατί δέχεται επίθεση;

Η USAID, η ιστοσελίδα της οποίας εξαφανίστηκε το Σάββατο χωρίς εξήγηση, ήταν μία από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που στοχοποιήθηκαν περισσότερο από την κυβέρνηση Τραμπ.

Για τους υποστηρικτές της, η USAID είναι ένας απαραίτητος βραχίονας της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ που δείχνει την αμερικανική καλή θέληση, σταθεροποιεί τις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές και ανοίγει νέες αγορές για το διεθνές εμπόριο, επισημαίνει η The Washington Post.

«Είναι ένα κιτ εργαλείων εθνικής ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί εδώ και 60 χρόνια», είπε ο Jeremy Konyndyk, πρόεδρος της Refugees International, μιας ομάδας υποστήριξης που δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ. «Και αν καταστραφεί, δεν μπορεί να ξαναχτιστεί εύκολα».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει τη μείωση των κυβερνητικών δαπανών ως κορυφαίο στόχο, με την ξένη βοήθεια να μπαίνει στο στόχαστρο. Ο Μασκ με τη σειρά του είχε δεσμευτεί να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες κατά 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πόσο καιρό υπάρχει η USAID;

Η USAID ιδρύθηκε το 1961 υπό τον Πρόεδρο John F. Kennedy μέσω του Νόμου για την Εξωτερική Βοήθεια.

Η προσέγγιση της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1940 με το Σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο παρείχε βοήθεια στις ευρωπαϊκές χώρες για την ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση της περιοχής μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μια αρχειοθετημένη έκδοση του ιστότοπου της USAID. Τις επόμενες δεκαετίες, η USAID στράφηκε προς την παροχή πρόσθετης βοήθειας για την υποστήριξη της ανάπτυξης της υγείας και της εκπαίδευσης και την προώθηση δημοκρατικών κυβερνήσεων και ελεύθερων αγορών.

Τα προγράμματα υγείας ήταν ο μεγαλύτερος τομέας της USAID με χρηματοδότηση από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ενισχύθηκαν το 2004 με δισεκατομμύρια δολάρια από τις προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Η υγεία συνέχισε να κυριαρχεί στα έργα της USAID μετά το ξέσπασμα της πανδημίας της covid-19,.

Πηγή: skai.gr

