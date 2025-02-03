Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυσκολότερη από ποτέ η κατάσταση για το Κίεβο στο Ντόνετσκ

Με σοβαρές ελλείψεις σε πεζικό, και με τις οδούς ανεφοδιασμού να δέχονται επιθέσεις από ρωσικά drones, η κατάσταση διαμορφώνεται εις βάρος των ουκρανικών δυνάμεων στο Πόκροβσκ, όπου σημειώνονται αποφασιστικές μάχες στον σχεδόν τριετή πόλεμο - και ο χρόνος τελειώνει.



Σύμφωνα με το πρακτορείο AP τα ουκρανικά στρατεύματα χάνουν έδαφος γύρω από τον κρίσιμο κόμβο εφοδιασμού, ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή πολλών αυτοκινητοδρόμων που οδηγούν σε πόλεις-κλειδιά στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ καθώς και σε έναν σημαντικό σιδηροδρομικό σταθμό.



Η Μόσχα ετοιμάζεται να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και πρόσφατα πάγωσε τη βοήθεια προς την Ουκρανία, μια κίνηση που έχει σοκάρει τους Ουκρανούς αξιωματούχους που ήδη ανησυχούν για τις προθέσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ, τον πιο σημαντικό τους σύμμαχο. Η στρατιωτική βοήθεια δεν έχει σταματήσει, δήλωσε πάντως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ουκρανοί στρατιώτες στο Ποκρόφσκ είπαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις άλλαξαν τακτική τις τελευταίες εβδομάδες, επιτιθέμενοι στα πλευρά τους, αντί να εφορμούν κατά μέτωπο, για να σχηματίσουν μια «κίνηση λαβίδας» γύρω από την πόλη. Με τους Ρώσους να ελέγχουν τα υψίπεδα, οι ουκρανικές διαδρομές ανεφοδιασμού βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειάς τους. Η πυκνή ομίχλη των τελευταίων ημερών εμπόδισε τους Ουκρανούς στρατιώτες να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά drones επιτήρησης, επιτρέποντας στους Ρώσους να ενώσουν δυνάμεις και να καταλάβουν περισσότερο έδαφος.



Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί διοικητές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν αρκετές εφεδρείες για να διατηρήσουν τις αμυντικές γραμμές, και ότι οι νέες μονάδες πεζικού αποτυγχάνουν να εκτελέσουν επιχειρήσεις.



Πολλές ελπίδες στηρίζουν στον Μιχαΐλο Ντραπάτι, έναν διοικητή που χαίρει γενικού σεβασμού και διορίστηκε πρόσφατα από τον Ουκρανό Πρόεδρο ως αρχηγός χερσαίων δυνάμεων, για να αλλάξει τη δυναμική και να αντεπιτεθεί.



«Ο πόλεμος κερδίζεται από τα logistics. Αν δεν υπάρχει επιμελητεία, δεν υπάρχει πεζικό, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το ανεφοδιάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υποδιοικητής του τάγματος «Λύκοι Ντα Βίντσι», γνωστός με το διακριτικό Άφερ.



«(Οι Ρώσοι) το έχουν μάθει αυτό, και το κάνουν πολύ καλά».

Κακός καιρός τη χειρότερη στιγμή

Ένας συνδυασμός παραγόντων οδήγησε το Κίεβο να χάσει ουσιαστικά τον οικισμό Βελίκα Νοβοσίλκα την περασμένη εβδομάδα, το πιο σημαντικό εδαφικό κέρδος του από τότε που κατέλαβε την πόλη Κουράχοβε στην περιοχή του Ντόνετσκ τον Ιανουάριο.



Διάσπαρτες ομάδες Ουκρανών στρατιωτών εξακολουθούν να βρίσκονται νοτίως του οικισμού, δήλωσαν Ουκρανοί διοικητές, προκαλώντας κριτική από ορισμένους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που ρώτησαν γιατί η ανώτερη διοίκηση δεν διέταξε πλήρη αποχώρηση.



Η Ρωσία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πεζικού γύρω από τη Βελίκα Νοβοσίλκα, είπαν Ουκρανοί στρατιώτες εκεί. Καθώς επικρατούσε πυκνή ομίχλη τις τελευταίες ημέρες, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «μόλις λειτουργούσαν» για την επιτήρηση, δήλωσε στο Associated Press ένας διοικητής κοντά στο Ποκρόβσκ. Η επιτήρηση μεγάλης και μεσαίας εμβέλειας ήταν αδύνατη, είπε, διατηρώντας την ανωνυμία του.

«Εξαιτίας αυτού, ο εχθρός συγκέντρωνε δυνάμεις... έπαιρνε θέσεις, οχυρωνόταν. Ήταν πολύ καλοί σε αυτό», παραδέχθηκε.



Ήταν εκείνη τη μοιραία στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια μαζική επίθεση: Έως και 10 φάλαγγες τεθωρακισμένων οχημάτων, η καθεμία με έως και 10 μονάδες, κινήθηκαν από διάφορες κατευθύνσεις.

Η ουκρανική επιμελητεία σε κίνδυνο

Βασικές διαδρομές εφοδιασμού κατά μήκος ασφαλτοστρωμένων δρόμων και αυτοκινητοδρόμων απειλούνται άμεσα από ρωσικά drones ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εδαφικών κερδών της Μόσχας, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα ουκρανικά στρατεύματα.



Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει πλέον υψίπεδα γύρω από την περιοχή του Pokrovsk, κάτι που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν drones σε βάθος έως και 30 χιλιόμετρα στις γραμμές του ουκρανικού μετώπου.

Ο αυτοκινητόδρομος Ποκρόφσκ-Ντίπρο είναι «ήδη υπό τον έλεγχο ρωσικών drones», δήλωσε ο διοικητής που βρίσκεται στα πλευρά του Ποκρόφσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν λιγότερο από 4 χιλιόμετρα (2 1/2 μίλια) και επηρεάζουν την κυκλοφορία της Ουκρανίας, είπε. «Τώρα ο δρόμος είναι μόνο στο 10% της προηγούμενης χωρητικότητάς του», είπε.



Ένας άλλος ασφαλτοστρωμένος αυτοκινητόδρομος, ο δρόμος Μιρνοχράντ-Κοστιαντίνιβκα, βρίσκεται επίσης υπό ρωσικά πυρά, είπε.



Αυτό σημαίνει επίσης ότι σε κακές καιρικές συνθήκες, στρατιωτικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, τανκ και φορτηγών, πρέπει να διασχίσουν ανοιχτά χωράφια για να παραδώσουν καύσιμα, τρόφιμα και πυρομαχικά, καθώς και να απομακρύνουν τους τραυματίες.



Σε έναν σταθμό πρώτων βοηθειών κοντά στο Ποκρόφσκ, ένας γιατρός με το διακριτικό Μάρικ είπε ότι η απομάκρυνση των τραυματισμένων στρατιωτών κάποτε χρειαζόταν ώρες, ενώ τώρα χρειάζονται μέρες.



«Όλα είναι ορατά (από τα εχθρικά drones) και είναι πολύ δύσκολο», τόνισε.

Απροετοίμαστοι οι νεοσύλλεκτοι

Ουκρανοί στρατιώτες στο Πόκροβσκ είπαν ότι οι ελλείψεις σε μάχιμες δυνάμεις είναι «καταστροφικές» και οι προκλήσεις επιδεινώνονται από τις νεοσύστατες μονάδες πεζικού που είναι ελάχιστα εκπαιδευμένες και άπειρες, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στις σκληραγωγημένες από τη μάχη ταξιαρχίες που πρέπει να παρέμβουν για να σταθεροποιήσουν την πρώτη γραμμή.



Ο Afer, ο υποδιοικητής, κατήγγειλε ότι οι νεοσύλλεκτοι «επεκτείνουν συνεχώς την πρώτη γραμμή γιατί αφήνουν τις θέσεις τους, δεν τις κρατούν, δεν τις ελέγχουν, δεν τις παρακολουθούν. Κάνουμε σχεδόν όλη τη δουλειά για αυτούς».



«Εξαιτίας αυτού, έχοντας αρχικά μια περιοχή ευθύνης 2 χιλιομέτρων, καταλήγεις με 8-9 χιλιόμετρα ανά τάγμα, που είναι πολλά και δεν έχουμε αρκετούς πόρους», ξεκαθάρισε ο Afer. Drones είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν για το τάγμα του, είπε, προσθέτοντας ότι έχουν μόνο τα μισά από αυτά που χρειάζονται.



«Δεν είναι επειδή έχουν χαμηλότερης ποιότητας πεζικό, αλλά επειδή είναι εντελώς απροετοίμαστοι για σύγχρονο πόλεμο», είπε για τους νεοσύλλεκτους.



Το τάγμα του δεν έχει σχεδόν καμία εφεδρεία, αναγκάζοντας τις μονάδες πεζικού να κρατούν θέσεις πρώτης γραμμής για εβδομάδες κάθε φορά. Για κάθε έναν από τους στρατιώτες του, οι Ρώσοι έχουν 20, είπε, τονίζοντας πόσο υπερτερούν αριθμητικά.



Πίσω στο σταθμό πρώτων βοηθειών, ένας στρατιώτης με το διακριτικό Fish αναρρώνει από τραύμα στο πόδι που υπέστη αφότου προσπάθησε να διασώσει έναν χτυπημένο σύντροφό του, όταν μια ρωσική οβίδα εξερράγη.



«Πολεμούμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε», είπε.

Πηγή: skai.gr

