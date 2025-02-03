Viral βίντεο: Στρατιώτης των IDF χορεύει φορώντας γυναικεία εσώρουχα

Viral έχει γίνει στο Ισραήλ ένα βίντεο που δείχνει έναν νεαρό έφεδρο του ισραηλινού στρατού να φορά γυναικεία εσώρουχα πάνω από τη στολή του και να χορεύει αισθησιακά – κάνοντας πλάκα - κατά τη διάρκεια επιχείρησης των IDF στη Βηθλεέμ.

Ο έφεδρος καταγράφηκε από συναδέλφους του να φορά γυναικεία εσώρουχα που βρήκε σε ένα από τα υπνοδωμάτια του σπιτιού, στο οποίο νωρίτερα είχαν εισβάλει στρατιώτες των IDF.

Στη συνέχεια, προχωρά στο σαλόνι και αρχίζει να χορεύει αισθησιακά πάνω από έναν άλλο έφεδρο του IDF, με αστείο τρόπο.

חיילים בתוך בית בבית לחם, אחד מהם הולך לחדר השינה ולובש הלבשה תחתונה של נשים, אז עכשיו עברו מהלבשה תחתונה של נשים עזתיות להלבשה תחתונה של נשים בגדה. pic.twitter.com/rIfpcvYJZq — Yoav Hershkowitz (@HershkowitzY7) January 26, 2025

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις και έκανε τους IDF να σχολιάσουν το περιστατικό. «Πρόκειται για μια συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραηλινού Στρατού», απάντησε η Μονάδα Τύπου των IDF, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και οι στρατιώτες που ενεπλάκησαν επιπλήχθηκαν από τους διοικητές τους» ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

