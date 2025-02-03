Οι εκλογές στην Ουκρανία είναι απαραίτητες για λόγους νομιμοποίησης, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Οι ΗΠΑ θέλουν να διενεργήσει η Ουκρανία εκλογές, πιθανόν μέχρι το τέλος του χρόνου, ειδικά αν το Κίεβο συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Ρωσία μέσα στους επόμενους μήνες, όπως είπε στο Ρόιτερς ο ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ αρμόδιος για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Ντμίτρι Πεσκόφ, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σοβαρές συνομιλίες για τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του προέδρου Τραμπ ότι είναι προγραμματισμένες συνομιλίες και συναντήσεις με τη Ρωσία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι "προφανώς έχουν προγραμματιστεί" επαφές και ότι η Μόσχα έχει μια διαδικασία σχεδιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.