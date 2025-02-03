«Η Τουρκία δημιουργεί στρατιωτική βάση στη Συρία! Τα UCAV μας θα προστατεύσουν τα σύνορά τους», έτσι τιτλοφορείται άρθρο στην εφημερίδα Türkiye, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Η Συρία αντιμετωπίζει τις απειλές της διακίνησης ναρκωτικών, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Shaara ζήτησε UAV/UCAV και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου από την Τουρκία για να διασφαλίσει την ασφάλεια των συνόρων.

Σύμφωνα με ρεπορταζ του Yılmaz Bilgen, η κυβέρνηση των αντιπολιτευόμενων στη Συρία, οι οποίοι ανέτρεψαν τον Assad, ανανεώνει από την αρχή τη δομή του καθεστώτος, καθώς και τον στρατό και το δόγμα ασφαλείας. Δημιουργώντας μια γέφυρα εντατικής διπλωματίας και συνεργασίας με την Άγκυρα, η διοίκηση του Ahmed al-Shaara έθεσε μια σειρά από αιτήματα σχετικά με την αναδιάρθρωση του στρατού και την ασφάλεια των συνόρων. Η κυβέρνηση της Δαμασκού, της οποίας η κύρια απαίτηση από την Άγκυρα είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), επιθυμεί την ανάπτυξη ραντάρ, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων πέραν των τουρκικών UAV/UCAV, ιδίως στο πλαίσιο του ελέγχου του ισραηλινού συνοριακού διαδρόμου.

«Έχουμε κάνει την επιλογή μας»

Ένας αξιωματούχος του συριακού Υπουργείου Άμυνας με τον οποίο μιλήσαμε στη Δαμασκό μοιράστηκε την πληροφορία ότι η πρώτη παράδοση UAV/UCAV θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Η συριακή πηγή σημείωσε τα εξής:

«Η τουρκική αεροπορική αμυντική τεχνολογία είναι μεγάλης σημασίας όσον αφορά την εξάλειψη της απειλής του PKK/YPG και των πιθανών τρομοκρατικών διεισδύσεων που μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια, καθώς και των ισραηλινών εισβολών και παραβιάσεων. Επιπλέον, τα τουρκικά UAV/UCAV, των οποίων η ικανότητα και η υπεροχή στον τομέα αυτό είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα, θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των συνόρων μας έναντι του εμπορίου ναρκωτικών στα σύνορα με την Ιορδανία, το οποίο αποτέλεσε την εθνική εισοδηματική πολιτική του προηγούμενου καθεστώτος, και έναντι της απειλής της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο. Οι στενές σχέσεις με την Τουρκία, οι οποίες ξεκίνησαν από τις πρώτες ημέρες της επανάστασης, έχουν φτάσει σε πολύ διαφορετική κλίμακα με τις αμοιβαίες επισκέψεις και ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε πολύ σύντομα στη φάση της υλοποίησης, ιδίως στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επισκέψεων με επικεφαλής τον Τ/Υποστράτηγο İlkay Altındağ, συζητήθηκαν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και συζητήθηκε πού και πώς θα αναπτυχθεί η τουρκική τεχνολογία». Ο Σύρος αξιωματούχος τόνισε ότι ορισμένες δυτικές χώρες δεν αισθάνονται άνετα με αυτές τις σχέσεις και δήλωσε: «Κάναμε την επιλογή μας. Οι ειδήσεις που γίνονται στα δυτικά μέσα ενημέρωσης για σκοπούς σαμποτάζ δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια».

Θα δημιουργηθεί βάση στη Συρία

Η Τουρκία θα εκπαιδεύσει τον συριακό στρατό σε δύο στρατιωτικές βάσεις που θα δημιουργηθούν στη Συρία.

Σύμφωνα με αραβικές πηγές, η Τουρκία και η Συρία θα υπογράψουν κοινή αμυντική συμφωνία. Με βάση τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, η Άγκυρα θα βοηθήσει τη Συρία σε περίπτωση που η Δαμασκός αντιμετωπίσει ξαφνική απειλή. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα εκπαιδεύουν τον συριακό στρατό και τους πιλότους του και ότι η Τουρκία θα δημιουργήσει δύο στρατιωτικές βάσεις στη Συρία. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η Τουρκία θα αναπτύξει σε αυτές τις βάσεις 50 μαχητικά αεροσκάφη F-16 μέχρι την ολοκλήρωση της συριακής πολεμικής αεροπορίας για να αποτρέψει οποιαδήποτε επίθεση που θα μπορούσε να στοχεύσει την κυριαρχία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

