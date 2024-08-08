Η οδός διαμετακόμισης που χρησιμοποιείται για τις παραδόσεις του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας εξακολουθεί να λειτουργεί, διευκρίνισε σήμερα Πέμπτη ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουσένκο, μετά από αναφορές για εχθροπραξίες στον σταθμό διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Σούντζα.

Διευκρίνισε επίσης ότι η Ουκρανία δεν είχε επικοινωνήσει με τη Ρωσία σχετικά με την κατάσταση στη διαμετακόμιση φυσικού αερίου.

Η Ρωσία δήλωσε χθες ότι διεξάγει έντονες μάχες εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων που διείσδυσαν κοντά στον σημαντικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου στη Σούντζα, σε μια από τις μεγαλύτερες εισβολές στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου.

Οι σταθμοί μεταφοράς και μέτρησης φυσικού αερίου στην Σούντζα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας είναι το μοναδικό σημείο εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στο ουκρανικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου για περαιτέρω μεταφορά στην Ευρώπη.

Η διαχειρίστρια εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters νωρίτερα σήμερα ότι το ρωσικό φυσικό αέριο συνέχισε να διέρχεται κανονικά στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας.

Αργότερα, η διαχειρίστρια εταιρεία δήλωσε ότι η ρωσική Gazprom σχεδίαζε να στείλει περίπου 41,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας αύριο Παρασκευή, έναντι 37,25 εκατ. κυβικών μέτρων που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα.

Τον Μάιο του 2022, στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η διαχειρίστρια εταιρεία διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Ουκρανίας σταμάτησε τη μεταφορά φυσικού αερίου σε μια εναλλακτική γραμμή διακλάδωσης μέσω του σημείου διαμετακόμισης της Σοχρανίφκα κοντά στην περιοχή του Λουγκάνσκ στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να παίρνουν το φυσικό αέριο που διέρχεται από την Ουκρανία και να το στέλνουν σε δύο περιοχές αυτονομιστών στα ανατολικά της χώρας που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Μετά το κλείσιμο της Σοχρανίφκα, οι όγκοι διαμετακόμισης μειώθηκαν κατά το ένα τέταρτο, καθώς η Gazprom δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτρέψει ποσότητες προς τη Σούντζα.

Η συμφωνία για τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας λήγει φέτος, και το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να την παρατείνει ή να συνάψει νέα συμφωνία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

