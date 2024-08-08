Πόλεμος στην Ουκρανία: Η εισβολή του Κιέβου στο Κουρσκ αναδεικνύει τα ρωσικά προβλήματα

Η ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θεωρήθηκε στο Κρεμλίνο ως μια σύντομη, αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση σχολιάζει στο BBC ο στρατιωτικός αναλυτής του δικτύου Στιβ Ρόζενμπεργκ.



Η προσδοκία ήταν ότι θα χρειάζονταν λίγες μέρες, το πολύ λίγες εβδομάδες, ώστε η Ρωσία να πάρει τον έλεγχο στη γείτονα χώρα της.

Όλα αυτά πριν από σχεδόν δυόμισι χρόνια.



Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Και δεν πηγαίνει καθόλου όπως σχεδίαζε η Μόσχα.



Αλλά εδώ είναι το θέμα. Τους τελευταίους 29 μήνες, συχνά ακούγαμε ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι η επιχείρηση εξελίσσεται «σύμφωνα με το σχέδιο».



Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το είπε τελευταίος τον Μάιο, παρ’ όλα όσα συνέβησαν τα δύο προηγούμενα χρόνια: τις βαριές ρωσικές απώλειες στο πεδίο της μάχης, αλλεπάλληλες καταστροφές ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, επιθέσεις με drone βαθιά μέσα στη Ρωσία (ακόμη και στο ίδιο το Κρεμλίνο ), βομβαρδισμούς ρωσικών πόλεων και χωριών κοντά στα ουκρανικά σύνορα, ανταρσία από τους μισθοφόρους μαχητές της Wagner που προέλασαν στη Μόσχα.



Τώρα υπάρχει μια νέα προσθήκη στη «μαύρη» λίστα: η ουκρανική επίθεση αυτής της εβδομάδας στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ



Πρώτον, μια αποποίηση ευθύνης: είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή Σούντζα του Κουρσκ. Δεν είναι σαφές πόσα ουκρανικά στρατεύματα βρίσκονται εκεί, πόσα εδάφη έχουν καταλάβει , και ποιος μπορεί να είναι ο τελικός τους στόχος.



Η σημερινή (Πέμπτη) έκδοση του ρωσικού φύλλου Nezavisimaya Gazeta δήλωσε: «Τα γεγονότα στο μέτωπο του Κουρσκ καλύπτονται από το περιβόητο πέπλο ομίχλης του πολέμου».



Αλλά και στην ομίχλη κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα.



Είναι προφανές ότι αυτό που εκτυλίσσεται στην περιοχή του Κουρσκ είναι περαιτέρω απόδειξη ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν εξελίχθηκε «σύμφωνα με το σχέδιο». Τα γεγονότα φαίνεται να έχουν αιφνιδιάσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας.

Μην περιμένετε να το παραδεχτεί η Μόσχα.



Το πιθανότερο είναι οι Ρώσοι αξιωματούχοι να χρησιμοποιήσουν την ουκρανική επίθεση για να προσπαθήσουν να συσπειρώσουν τη ρωσική κοινή γνώμη γύρω από την κυβέρνηση και να ενισχύσουν την επίσημη αφήγηση του Κρεμλίνου ότι (α) σε αυτή τη σύγκρουση η Ρωσία δεν είναι ο επιτιθέμενος και (β) η Ρωσία είναι ένα «πολιορκημένο φρούριο» που περιβάλλεται από εχθρούς που σχεδιάζουν να εισβάλουν και να το καταστρέψουν.



Στην πραγματικότητα, η Ρωσία ήταν αυτή που εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στον γείτονά της.



Υπάρχει σαφώς μεγάλη διαφορά στην ορολογία. Όταν τα στρατεύματα της Ρωσίας διέσχισαν τα σύνορα με την Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κρεμλίνο αποκάλεσε τον πόλεμο «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία «απελευθερώνει» πόλεις και χωριά.



Στον αντίποδα, σήμερα η Μόσχα περιγράφει τα ουκρανικά στρατεύματα που προελαύνουν στη Ρωσία ως «τρομοκρατική επίθεση» και «πρόκληση».

Η επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ και οι σφοδρές μάχες εκεί είναι σημάδι ότι οι εχθροπραξίες πλησιάζουν περισσότερο στο ρωσικό έδαφος. Αλλά αυτό θα στρέψει τη ρωσική κοινή γνώμη ενάντια στον πόλεμο;



Όχι απαραίτητα.



Πέρυσι, αναφέρει ο Ρόζενμπεργκ, επισκέφτηκα το Μπέλγκοροντ, μια ρωσική περιοχή που, όπως και το Κουρσκ, συνορεύει με την Ουκρανία. Βομβαρδιζόταν μέσα από το ουκρανικό έδαφος. Όλοι όσοι συνάντησα μου είπαν ότι τίποτα τέτοιο δεν είχε συμβεί πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: πριν από τον Φεβρουάριο του 2022 επικρατούσε ειρήνη και ησυχία στην περιοχή του Μπέλγκοροντ.



Αλλά αντί να συμπεράνουν ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ήταν λάθος, οι περισσότεροι με τους οποίους μίλησα ζήτησαν από τη Ρωσία να εντείνει τη στρατιωτική της δράση και να προελάσει βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος.



Αυτό ακριβώς ζητά και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Σε σημερινή ανάρτησή του στα social media έγραψε:



«Μπορούμε και πρέπει να πάρουμε περισσότερη από την ουκρανική γη που υπάρχει ακόμα. [Πρέπει να πάμε στην] Οδησσό, στο Χάρκοβο, στο Ντνίπρο, στο Μικολάιβ. Στο Κίεβο και παραπέρα».



Αλλά δεν «κινεί τα νήματα» ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν το κάνει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα απαντήσει σε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες δραματικές μέρες στη νότια Ρωσία.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει 10 χλμ. μέσα στη Ρωσία»

Οι μάχες στην περιοχή μαίνονται για τρίτη ημέρα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τους Ουκρανούς που εισέβαλαν στο Κουρσκ το πρωί της Τρίτης, αναπτύσσοντας περίπου 1.000 στρατιώτες και περισσότερα από 22 τεθωρακισμένα οχήματα και τανκς, σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό.

«Η επιχείρηση καταστροφής σχηματισμών του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο, διαβεβαιώνοντας ότι «κάνει να αποτύχουν» οι «απόπειρες» των ουκρανικών δυνάμεων να «διεισδύσουν βαθιά» μέσα στην περιφέρεια του Κουρσκ.

