Την ενίσχυση των δήμων της ηπειρωτικής χώρας με 11,25 εκατ. ευρώ και των νησιωτικών δήμων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 10 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ανακοίνωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βασίλης Σπανάκης.

Ειδικότερα ανέφερε:

«Προκειμένου να ενισχύσουμε αυτήν τη συνεχόμενη προσπάθεια των Δήμων, με πρωτοβουλία του υπουργού, του Θεόδωρου Λιβάνιου, 11, 25 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν από το υπουργείο Εσωτερικών για την ενίσχυση των δήμων, όχι των νησιωτικών. Θα έρθει, όμως, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να δώσει άλλα 10 εκατομμύρια για να ενισχύσει τα νησιά μας. Άρα, πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την έκτακτη ενίσχυση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

Τι θα αφορά η χρηματοδότηση

«Τα τρία σκαλοπάτια. Το πρώτο είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων. Το δεύτερο είναι για νέες γεωτρήσεις και το τρίτο είναι για μισθωμένες μονάδες αφαλάτωσης. Μιλάμε για έξοδα τα οποία οι δήμοι ενδεχομένως να έχουν κάνει και αυτό το διάστημα προκειμένου να καλύψουν την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο το καλοκαίρι, είναι και τον χειμώνα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι «έχει γίνει μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να αντιμετωπισθεί σε μόνιμη βάση το πρόβλημα της λειψυδρίας». «Ο σχεδιασμός είναι πολυεπίπεδος και συνολικός» είπε χαρακτηριστικά. «Με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, θα δαπανηθούν από το Υπουργείο 11,25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των Δήμων, ενώ και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα ενισχύσει με επιπλέον 10 εκατ. ευρώ τα νησιά μας. Άρα λοιπόν» είπε ο κ. Σπανάκης «πάνω από 21 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως έκτακτη ενίσχυση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ενώ ήδη από πέρυσι έχουν δοθεί από το Υπουργείο εσωτερικών και άλλα 18,5 εκατ. ευρώ». Η παρέμβαση διευκρίνισε ο Υφυπουργός έχει τρία επίπεδα: «Το πρώτο είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων. Το δεύτερο είναι για εγκατάσταση νέων γεωτρήσεων και το τρίτο είναι για μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης».

Ειδικά για το Πρόγραμμα προς τους Δήμους, ύψους 11,25 εκατ. ευρώ, που ξεκινάει σήμερα ο κ. Σπανάκης είπε: «Το πρόγραμμα που ξεκίνησε σήμερα, 8 Αυγούστου πριν από 37 λεπτά και λήγει 30 Σεπτεμβρίου, δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις και Συνδέσμους να μπορέσουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.ΣΥ.) για αναβάθμιση υφιστάμενων γεωτρήσεων, για διάνοιξη νέων γεωτρήσεων καθώς επίσης και για ενοικίαση μονάδων αφαλάτωσης». Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μια σημαντική προσπάθεια και συγχαίρω τους Δημάρχους, όλα τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης και τους εργαζομένους στην Αυτοδιοίκηση που έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Χώρα μας αλλά είναι ευρύτερο και λόγω της κλιματικής κρίσης. Αυτό το οποίο για εμάς έχει προτεραιότητα» υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης «είναι να είμαστε δίπλα στους Δήμους, δίπλα στις ανάγκες τους».

Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ):«Τριπλός εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ όλης της Χώρας»

«Τα ΚΕΠ αναβαθμίζονται ουσιαστικά σε τρία επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο είναι ότι έχουμε αλλαγή του εξοπλισμού, δηλαδή των υπολογιστών για να έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Δεύτερον έχουμε αλλαγή του πληροφοριακού συστήματος με ένα νέο σύστημα και τρίτον έχουμε και ανακαίνιση των καταστημάτων» ανέφερε ο Υφυπουργός και πρόσθεσε ότι η αναβάθμιση γίνεται χωρίς επιβάρυνση του φορολογούμενου πολίτη. «Τα χρήματα για την αναβάθμιση, την τριπλή αναβάθμιση των ΚΕΠ» διευκρίνισε ο κ. Σπανάκης «έχουν έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο». Με την ευκαιρία των συνεντεύξεων, ο κ. Σπανάκης συνεχάρη δημόσια τους 3.800 εργαζομένους στα ΚΕΠ, που όπως απεκάλυψε, «το 2023 διεκπεραίωσαν πάνω από 3 εκατ. συναλλαγές»!

Για το Gov.gr και τα ζώα συντροφιάς: «Εφαρμόζουμε μια σύγχρονη φιλοζωϊκή πολιτική»

Παράλληλα με την αναβάθμιση των ΚΕΠ, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στον εμπλουτισμό της εφαρμογής Gov.gr και με τα δεδομένα για τα ζώα συντροφιάς στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας σύγχρονης φιλοζωϊκής πολιτικής. Συγκεκριμένα είπε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομίας είναι ήδη διαθέσιμα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και μέσω του Gov.gr Wallet. «Έχουμε ειδική πρόνοια για τα ζώα συντροφιάς που εφαρμόζουμε και θα εφαρμόσουμε μια σύγχρονη φιλοζωική πολιτική. Ήδη στο β΄ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα έχουμε συνάντηση με όλους τους αντιδημάρχους, αρμόδιους για θέματα των ζώων συντροφιάς σε κάθε περιοχή. Θέλουμε να καταγράψουμε τα προβλήματα που υπάρχουνε σε κάθε περιοχή. Σήμερα που μιλάμε έχουν γραφτεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς πάνω από 780 χιλ. ζώα συντροφιάς» και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας κατέληξε ο κ. Σπανάκης ώστε να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων ζώων και «αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια των επόμενων μηνών, το οποίο με όλους μαζί θα επιχειρήσουμε να το αντιμετωπίσουμε»

