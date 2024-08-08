Γιατί η Ουκρανία αποφάσισε να εισβάλει στη Ρωσία

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια αιφνιδιαστική χερσαία επίθεση στη Ρωσία σε μια από τις μεγαλύτερες ουκρανικές εισβολές σε ρωσικό έδαφος στα δύο χρόνια του πολέμου με πολλούς αναλυτές, ωστόσο, να εγείρουν ερωτήματα για τον στόχο της συγκεκριμένης επίθεσης καθώς το Κίεβο επιλέγει να ανοίξει ένα νέο μέτωπο όταν οι δυνάμεις του χάνουν σταθερά έδαφος στην ανατολική ουκρανική περιοχή του Ντόνετσκ.

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στο πεδίο της μάχης της Ουκρανίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό, αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC. Η Ρωσία έχει περισσότερους στρατιώτες και πλησιάζει πιο κοντά στην πόλη Πόκροβσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Έτσι, η αποστολή εκατοντάδων Ουκρανών στρατιωτών στο έδαφος της Ρωσίας για αρκετούς πολεμικούς αναλυτές ερμηνεύεται ως αντιφατική στρατηγική, με κάποιους ωστόσο να διαφωνούν.

«Δεν ήταν τυχαίο», ανέφερε ο ειδικός πολεμικός αναλυτής, Kostyantyn Mashovets, σε ανάρτησή του στο Facebook. «Είναι ξεκάθαρα μέρος ενός συγκεκριμένου σχεδίου».

Ο Mykhaylo Zhyrokhov, στρατιωτικός αναλυτής, συμφωνεί, καθώς όπως εξήγησε στο BBC, η Ρωσία αναγκάστηκε να αναδιατάξει κάποια στρατεύματα εκεί από την πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία.

«Αν κοιτάξετε τις επίσημες αναφορές, έπεσαν λιγότερες ρωσικές βόμβες στην περιοχή του Ντόνετσκ», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι τα αεροσκάφη που τις μεταφέρουν βρίσκονται τώρα αλλού στη Ρωσία».

Αυτή η εισβολή είναι εξαιρετικά απίθανο να στοχεύει στο να καταλάβει η Ουκρανία ρωσικά εδάφη, αλλά αν η προσέλκυση ρωσικών δυνάμεων ήταν ένας στόχος, επιτεύχθηκε γρήγορα.

Η πρόσφατη ιστορία θα μπορούσε επίσης να παίζει ρόλο στην απόφαση για τη χερσαία ουκρανική εισβολή. Η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη δική της διασυνοριακή επίθεση στη βορειοανατολική περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Η προέλαση φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί αφού οι ΗΠΑ έδωσαν την άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας.

Η Ουκρανία φοβόταν ότι επίκειται παρόμοια ρωσική επίθεση στη βόρεια περιοχή Σούμι τους επόμενους τρεις μήνες.

Δεδομένων των ανησυχιών της Δύσης για την κλιμάκωση του πολέμου, είναι πιθανό να δόθηκε κάποιου είδους άδειας για μια επιχείρηση αυτού του μεγέθους σε ρωσικό έδαφος. Ανώτερα στελέχη της Ουκρανίας δεν λένε πολλά για αυτήν την επίθεση.

Σε ερώτηση του BBC, το γραφείο του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε: «Κανένα σχόλιο, ακόμη».

Ενώ παρόμοιες εισβολές έχουν συμβεί στο παρελθόν, είναι η πρώτη φορά που οι τακτικές ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν μία τέτοιας κλίμακας επίθεση.

Αντιθέτως, από την πλευρά της Ρωσίας τα σχόλια είναι περισσότερα. Τα ρωσικά στρατιωτικά κανάλια μετέδωσαν την επίθεση στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες στρατιώτες και αρκετές επιθέσεις με πυραύλους και drone.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν γρήγορα θύματα και αποφάσεις για εκκενώσεις. Οι γειτονικές περιοχές ζήτησαν να φιλοξενήσουν όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παραδέχτηκε μάλιστα ότι στρατεύματα αναπτύχθηκαν προς την κατεύθυνση της Σούτζα, μιας πόλης στην περιοχή του Κουρσκ.

Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε δημόσια από τους αρχηγούς ασφαλείας του με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών να χαρακτηρίζει την επίθεση «βάρβαρη» και «τρομοκρατική».

Μέχρι χθες η Ρωσία καταλάμβανε σταθερά εδάφη ενώ υπερτερούσε αριθμητικά των ουκρανικών δυνάμεων. Τώρα έχει κάτι άλλο να σκεφτεί.

Η επίθεση παρουσιάζεται ήδη από το Κρεμλίνο ως απόδειξη για το γιατί πρέπει να συνεχίσει να διεξάγει τον πόλεμό του - μια εισβολή που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει ως «αμυντική».

«Υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις για τα γεγονότα στην περιοχή του Κουρσκ», αναφέρει ο στρατιωτικός αναλυτής Mykhaylo Zhyrokhov.

Είναι σαφές ότι για την Ουκρανία, εάν σταματήσει ή ακόμη και εμποδίσει τη Ρωσία να πραγματοποιήσει μια μεγάλη επίθεση στο βορρά της, τότε αυτή η επιχείρηση άξιζε τον κόπο.

«Όσο περισσότερη πίεση ασκείται στον επιτιθέμενο που διεξάγει τον πόλεμο στην Ουκρανία», είπε ο Πρόεδρος Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία, «τόσο πιο κοντά είναι η ειρήνη» και πρόσθεσε «ειρήνη μέσω δίκαιης βίας».



