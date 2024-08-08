Χρηματιστήριο: Πτώση 0,85%- Στα 99,11 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, οι οποίες περιορίστηκαν προς το κλείσιμο, όπως και στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά το θετικό άνοιγμα της Wall Street στον απόηχο ανακοίνωσης θετικών στοιχείων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Η εγχώρια αγορά υποχώρησε μετά από την ισχυρή ανοδική αντίδραση των δύο τελευταίων συνεδριάσεων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 3,96%, μετά την πτώση του 6,27% της Δευτέρας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.382,46 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,85%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.375,27 μονάδες (-1,36%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 99,11 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.881.548 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,23%), της Elvalhalcor (+1,14%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,95%) και της Eurobank (+0,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Jumbo (-5,33%), της Motor Oil (-3,68%), του ΔΑΑ (-2,09%), της Aegean (-1,93%) και της Autohellas (-1,91%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank

διακινώντας 5.761.253 και 3.088.870 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16 εκατ. ευρώ και η Jumbo με 11,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 58 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +2,91% και Orilina Properties+2,60%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τζιρακιάν (κ) -5,90% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -5,76%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,1500 -1,15%

ALPHA BANK: 1,5490 -1,65%

AEGEAN AIRLINES: 10,6800 -1,93%

VIOHALCO: 5,4200 -1,09%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,0800 +0,95%

ΔΑΑ:7,4900 -2,09%

ΔΕΗ: 11,0000 -1,43%

COCA COLA HBC: 31,1800 -0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8600 -1,06%

ΕΛΠΕ: 7,0000 -1,27%

ELVALHALCOR: 1,7820 +1,14%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3200 -1,48%

ΕΥΔΑΠ: 5,4500 +0,55%

EUROBANK: 1,9915 +0,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -0,70%

MOTOR OIL: 21,9600 -3,68%

JUMBO: 22,0200 -5,33%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0000 +0,41%

ΟΛΠ: 25,8500 -0,58%

ΟΠΑΠ: 15,6100 +1,23%

ΟΤΕ: 14,4700 -1,56%

AUTOHELLAS: 11,2800 -1,91%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7200 -0,53%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,3600 -1,71%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1500 -0,21%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

