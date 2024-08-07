Σε υψηλά έτους οι τιμές του φυσικού αερίου

Σε υψηλά έτους αναρριχήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου ύστερα από δημοσιεύματα ότι ουκρανικά στρατεύματα κατέλαβαν τον σταθμό-κλειδί μεταφοράς ρωσικού αερίου, κοντά στην πόλη Σούντζα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύθηκαν κατά 5,8% και έφτασαν στα 38,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ενδοσυνεδριακό υψηλό που είχαν καταγράψει στις αρχές Ιουνίου.

Το ανεπίσημο ρωσικό στρατιωτικό blog Rybar μετέδωσε πως τα ουκρανικά στρατεύματα κατέλαβαν τον σταθμό μέτρησης φυσικού αερίου στην πόλη Σούντζα στη Ρωσία, ισχυρισμός ο οποίος δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιωθεί, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η κρατική Gazprom αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση τόσο του Ουκρανού υπουργού Άμυνας όσο και των ενόπλων δυνάμεων.

Οι traders είναι σε επιφυλακή για πιθανή διακοπή μεταφοράς από το συγκεκριμένο σημείο -τον τελευταίο εν λειτουργία σταθμό μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη- καθώς οι μάχες στα σύνορα με την Ουκρανία εντείνονται. Πιθανή διακοπή στη ροή φυσικού αερίου θα οδηγούσε σε άλμα των τιμών, η οποία θα επηρέαζε καταναλωτές και βιομηχανίες, τη στιγμή μάλιστα που η Ευρώπη ακόμη προσπαθεί να ορθοποδήσει από την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο διαχειριστής του ουκρανικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου κατά την καθιερωμένη ενημέρωση ανέφερε πως οι ροές για την Πέμπτη θα κινηθούν εντός του κανονικού εύρους. Αντίστοιχη ήταν η τοποθέτηση και της Gazprom η οποία στη δική της καθιερωμένη της ενημέρωση είπε ότι οι ροές κινήθηκαν στα συνήθη τους επίπεδα την Τετάρτη.

Ο σταθμός της Σούντζα είναι ο τελευταίος που έχει απομείνει για μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, καθώς ο άλλος σημαντικός σταθμός, στη Σοκρανόβκα, τέθηκε εκτός λειτουργίας τον Μάιο του 2022. Τότε, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν καταλάβει την περιοχή και η ουκρανική Naftogaz είχε δηλώσει πως δεν μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για μεταφορές μέσω της περιοχής. Προσφέρθηκε να επαναδρομολογήσει τη μεταφορά μέσω της Σούντζα, ωστόσο η Gazprom είχε πει ότι αυτό δεν ήταν τεχνικά εφικτό.

Πάντως, όπως δήλωσε η διαχειρίστρια εταιρεία διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Ουκρανίας, η Gazprom θα συνεχίσει να στέλνει φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας της Ουκρανίας έδειξαν ότι 41,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) φυσικού αερίου αναμένονται να διοχετευθούν από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας αύριο Πέμπτη. Η Gazprom ανακοίνωσε ότι θα στείλει 39,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας σήμερα, από 42,4 mcm που εστάλησαν την Τρίτη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για την κίνησή της να στείλει εκατοντάδες δυνάμεις στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, στη μεγαλύτερη επίθεση σε ρωσικό έδαφος από την εισβολή της Ρωσίας το 20233 στη γειτονική της χώρα.

Η Αυστρία και η Σλοβακία είναι οι δυο κύριοι εναπομείναντες εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου, αφότου η Gazprom διέκοψε τις παραδόσεις στη Γερμανία και σε άλλες χώρες πριν από δυο χρόνια. Αν και οι συγκεκριμένες ροές ενδέχεται να σταματήσουν όταν λήξει η συμφωνία στο τέλος του τρέχοντος έτους, μια ξαφνική και απότομη διακοπή θα δημιουργούσε αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.

