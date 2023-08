Επίδειξη δύναμης: Η Μόσχα ανακοίνωσε ναυτικές ασκήσεις στην Βαλτική, με δεκάδες πλοία, αεροσκάφη και 6.000 στρατιώτες

Επίδειξη δύναμης επιχειρεί η Μόχα, καθώς ανακοίνωσε ότι άρχισε σήμερα Tετάρτη ναυτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή συνολικά περίπου 50 πλοίων και αεροσκαφών στη Βαλτική Θάλασσα, από την οποία βρέχονται κυρίως χώρες του NATO, τις οποίες η Μόσχα θεωρεί απειλή για την ύπαρξή της.

Στο πλαίσιο των ναυτικών γυμνασίων που ονομάστηκαν "Ωκεάνια Ασπίδα 2023", προβλέπεται να διεξαχθούν περίπου 200 στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή "πάνω από 30 πολεμικών πλοίων, 20 πλοίων ανεφοδιασμού, 30 αεροσκαφών (...) και περίπου 6.000 στρατιωτικών", ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ο στόχος των ναυτικών αυτών ασκήσεων είναι "η επαλήθευση της ικανότητας του πολεμικού στόλου να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας", διευκρινίζει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του.

Η Ρωσία ενισχύει «επίμονα» τη δύναμη του Πολεμικού της Ναυτικού, που θα παραλάβει 30 πολεμικά πλοία διαφόρων κλάσεων μόνο για το 2023, δήλωσε στο μεταξύ την περασμένη Κυριακή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.



Ο Πούτιν μίλησε κατά τη διάρκεια τελετής στην Αγία Πετρούπολη για τον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας του Ναυτικού, αφού παρακολούθησε την τιμητική πλεύση-επιθεώρηση ρωσικών πολεμικών πλοίων στον ποταμό Νέβα.

Putin (and Shoigu by his side) on a naval parade.



Does Putin imagine that one day Russian ships will be named after him? pic.twitter.com/NNIQIGrGg2