Βενετία: Πλημμύρισε από σπάνια καλοκαιρινή παλίρροια ενός μέτρου - Δείτε βίντεο

Το γνωστό φαινόμενο της παλίρροιας σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στην Βενετία, λίγο μετά τις 23:00, τοπική ώρα. Η στάθμη του νερού έφτασε το ένα μέτρο και ουσιαστικά πλημμύρισε μόνον ένα μέρος της πλατείας του Αγίου Μάρκου.

Τα κινητά φράγματα του συστήματος Mόζε δεν ενεργοποιήθηκαν, διότι έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον όταν η στάθμη του νερού ξεπερνά το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά.

Italy's Venice was inundated by a high tide, leaving its famed St. Mark's Square partially flooded https://t.co/71eK1DCYDQ pic.twitter.com/5KH49gSWNN