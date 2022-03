Η κυβέρνηση της Ρωσίας ενέκρινε έναν κατάλογο ξένων κρατών που διαπράττουν εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας, των εταιρειών της και των πολιτών της, όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS.

Σε αυτόν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, τα μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία, καθώς και η ίδια την Ουκρανία.

BREAKING: Russia approves list of countries who've taken 'unfriendly actions' against it, including:



- Australia

- Canada

- EU

- Iceland

- Japan

- Monaco

- Montenegro

- New Zealand

- Norway

- Taiwan

- San Marino

- Singapore

- S Korea

- Switzerland

- Ukraine

- UK

- US