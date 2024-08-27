ΗΠΑ: Η Κάμαλα Χάρις «κλείνει την ψαλίδα» από τον Τραμπ και στην οικονομία, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η υπεροχή του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις σε ό,τι αφορά την οικονομία και την πάταξη της εγκληματικότητας φαίνεται να φθίνει μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων, ένδειξη ότι η προεκλογική εκστρατεία της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών αποκτά νέα ώθηση ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μεταξύ 23-25 Αυγούστου και δείχνει ότι το 43% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων προτιμά την προσέγγιση που ακολουθεί ο Τραμπ σε θέματα οικονομίας και μετανάστευσης. Το 40% επιλέγει την πολιτική της Χάρις. Η διαφορά των 3 μονάδων είναι πολύ μικρή για να θεωρείται σημαντική, δεδομένου ότι το περιθώριο λάθους της δημοσκόπησης είναι συν/πλην 4 μονάδες. Μια προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos στα τέλη Ιουλίου έδειχνε τον Τραμπ να προηγείται με διαφορά 11 μονάδων σε θέματα οικονομίας.

Όσον αφορά την πάταξη της εγκληματικότητας και της διαφθοράς, Χάρις και Τραμπ ισοψηφούν, με 40%. Στη δημοσκόπηση του Ιουλίου ο Τραμπ θεωρείτο καλύτερος στον τομέα αυτόν, με διαφορά 5 μονάδων από την αντίπαλό του.



Οι πρόσφατες, πανεθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Χάρις αποκτά ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Τραμπ αφού μπήκε στην κούρσα στις 21 Ιουλίου, μετά την απόφαση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί και να μην διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία. Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos δείχνει ότι το ποσοστό της Χάρις έχει ανέβει κατά μία μονάδα, στο 43%.

Μένει να διαπιστωθεί πώς θα επηρεαστεί η προεκλογική εκστρατεία από την απόφαση του ανεξάρτητου υποψηφίου Ρόμπερτ Φ. Κένεντι να αποσυρθεί και να στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη δημοσκόπηση του Ιουλίου περίπου το 8% των ψηφοφόρων δήλωνε ότι θα στήριζε τον Κένεντι.



Στις ομιλίες του ο Τραμπ συχνά επικρίνει την κυβέρνηση Μπάιντεν για τη διαχείριση της οικονομίας, καθώς τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αισθάνονται τις επιπτώσεις από τον υψηλό πληθωρισμό. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους είναι η οικονομία (26%) και ακολουθούν ο πολιτικός εξτρεμισμός και οι απειλές για τη δημοκρατία (22%) και το μεταναστευτικό (13%).

Οι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η Χάρις θα ήταν αποτελεσματικότερη στην καταπολέμηση του εξτρεμισμού σε σύγκριση με τον Τραμπ (42% έναντι 36%). Ο Τραμπ υπερέχει στο μεταναστευτικό (45% έναντι 37% της Χάρις).

Το 59% των ψηφοφόρων είπε επίσης ότι έχει αρνητική άποψη για τον Τραμπ και το 52% έχει αρνητική άποψη για τη Χάρις. Θετική άποψη για τον Τραμπ έχει το 39% και για τη Χάρις το 47%. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά μεταξύ 1.028 ενηλίκων, οι 902 εκ των οποίων ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

