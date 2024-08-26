Μετά τη σύλληψή του το Σάββατο στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, και την προφυλάκισή του στο πλαίσιο έρευνας για διάφορα αδικήματα μέσω της εφαρμογής που δημιούργησε, η πλατφόρμα Telegram διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Πάβελ Ντούροφ (Pavel Durov) , 39 ετών, ο οποίος έχει γαλλική και ρωσική υπηκοότητα, «δεν έχει τίποτε να κρύψει»,

«Το Telegram τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ο έλεγχος του περιεχομένου συμμορφώνεται προς τους κανόνες του τομέα», σημείωσε η εταιρεία, που έχει εγκαταστήσει την έδρα της στο Ντουμπάι, μέσω του καναλιού της και άλλων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Πάβελ Ντούροφ δεν έχει τίποτε να κρύψει και ταξιδεύει συχνά στην Ευρώπη», συνέχισε. «Είναι παράλογο να διατυπώνεται ο ισχυρισμός πως μια πλατφόρμα, ή ο ιδιοκτήτης της, ευθύνεται για καταχρήσεις» των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω αυτής, επέμεινε.

Γάλλος δικαστής αποφάσισε να παραταθεί η προληπτική κράτηση του δισεκατομμυριούχου Ντούροφ, που μπορεί να διαρκέσει ως και 96 ώρες το μέγιστο, χθες το βράδυ, καθώς τον βαραίνουν κατηγορίες που συνδέονται με το «οργανωμένο έγκλημα».

Αφού παρέλθουν οι 96 ώρες, ο Πάβελ Ντούροφ μπορεί είτε να αφεθεί ελεύθερος, ή να προσαχθεί ενώπιον δικαστικού για να του ασκηθεί ποινή δίκη.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες και μέχρι 20 χρόνια κάθειρξης

Η γαλλική αρχή αρμόδια για τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων, OFMIN, είχε προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος έρευνας σε βάρος του Ντούροφ, στα πλαίσια προκαταρκτικής έρευνας για διάφορα αδικήματα μέσω του Telegram - από απάτη ως διακίνηση ναρκωτικών, διαδικτυακή παρενόχληση, οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και προώθηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με μια από τις πηγές.

Σύμφωνα με πηγή του AFP, στην έρευνα εμπλέκεται η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικών εγκλημάτων της εθνικής υπηρεσίας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και η ONAF, υπηρεσία καταπολέμησης της τελωνειακής απάτης, κατά πηγές του πρακτορείου.

Με ομάδες συζήτησης που ενίοτε ξεπερνούν τα 200.000 μέλη, η εφαρμογή έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων περιεχομένου με λόγο μίσους, νεοναζιστικό, συνωμοσιολογικό, ως ακόμη και τη δράση κυκλωμάτων παιδεραστών και τρομοκρατικών οργανώσεων.

Στην πράξη, η γαλλική δικαιοσύνη κατηγορεί τον Πάβελ Ντούροφ πως έμεινε άπρακτος (απουσία κάθε ελέγχου, έλλειψη συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές) παρά την παράνομη χρήση της πλατφόρμας από συνδρομητές της.

«Ασυλία» στα Εμιράτα - Ο ίδιος είναι κάτοικος Ντουμπάι

Σε μια από τις λιγοστές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει, ο Πάβελ Ντούροφ αφηγήθηκε τον Απρίλιο στον αμερικανό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον στο Ντουμπάι πως αποφάσισε να δημιουργήσει υπηρεσία ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων αφού υπέστη πολλές πιέσεις από τις ρωσικές αρχές για τον VK, ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε στην πατρίδα του προτού τον πουλήσει και φύγει από τη Ρωσία το 2014.

Κατόπιν δοκίμασε να εγκατασταθεί στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στη Σιγκαπούρη, στο Σαν Φρανσίσκο, προτού τελικά επιλέξει το Ντουμπάι, το οποίο επαινεί για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την «ουδετερότητά του».

«Νομίζω πως τα πάμε καλά», το Telegram έχει «900 εκατομμύρια χρήστες που πιθανόν θα ξεπεράσουν το δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες μέσα σε έναν χρόνο», σημείωσε.

Στο εμιράτο του Κόλπου, το Telegram προστατεύεται από τους κανονισμούς και τους ελέγχους άλλων κρατών, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ ασκούν ολοένα μεγαλύτερη πίεση σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να διαγράφουν περιεχόμενο που χαρακτηρίζουν παράνομο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

