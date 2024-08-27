Λογαριασμός
Αντιπολίτευση Βενεζουέλας: Ειρηνικές διαδηλώσεις και διεθνείς πιέσεις μπορούν να απομακρύνουν τον Μαδούρο

Ειρηνικές διαδηλώσεις και διεθνείς πιέσεις μπορούν να απομακρύνουν τον Μαδούρο από την εξουσία, διαμηνύει η επικεφαλής της αντιπολίτευσης

Βενεζουέλα: Ειρηνικές διαδηλώσεις, διεθνείς πιέσεις για να απομακρύνουν Μαδούρο

Οι ειρηνικές διαδηλώσεις στους δρόμους της Βενεζουέλας και οι διεθνείς πιέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, τόνισε σήμερα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Καθώς συμπληρώνεται ένας μήνας από τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές και οι επιλογές της αντιπολίτευσης περιορίζονται, η Ματσάδο δηλώνει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η συμμαχία της έχει μια «σθεναρή στρατηγική» για να πετύχει τον στόχο της, υπογραμμίζοντας την ενότητα μεταξύ της ίδιας και του Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος τέθηκε αντίπαλος του Μαδούρο στην εκλογική αναμέτρηση της 28ης Ιουλίου.

«Ο συντονισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων θα επιφέρει την αλλαγή», υποστήριξε κατά την επικοινωνία της με το Reuters η Ματσάδο, η οποία αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις πέραν των κινητοποιήσεων υποστηρικτών της.

«Τι έχει απομείνει στον Μαδούρο σήμερα; Μια συρρικνωμένη ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματικών του στρατού, ο έλεγχος των δικαστών και τα όπλα… Σπέρνει τον φόβο!», λέει η επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας, το οποίο οι περισσότεροι παρατηρητές θεωρούν φερέφωνο της εξουσίας, επικύρωσε την επανεκλογή του Μαδούρο στην προεδρία. Ωστόσο, η αντιπολίτευση επιμένει πως ο δικός της υποψήφιος ήταν ο νικητής των εκλογών με ποσοστό 67%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

