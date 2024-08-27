Δημοσιογράφος Νew York Times: Γιατί η ρωσική επικράτεια έγινε στόχος του Κιέβου

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι πιέζει τη Δύση να του δώσει το πράσινο φως για τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς και μάλιστα, όπως είδαμε, η Ουκρανία προχωρεί στην κατασκευή και εγχώριων πυραυλικών συστημάτων για τον σκοπό αυτό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τη Νικολέττα Κρητικού, ο δημοσιογράφος των Νew York Times, Στίβεν Ερ-Λάγκερ, εξηγεί γιατί οι Ουκρανοί θέλουν να βάλουν στο στόχαστρο τους την καρδιά της ρωσικής επικράτειας παρά τους δισταγμούς της Δύσης.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Το γεγονός ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν μια περιοχή ρωσικού εδάφους στο μέγεθος του Χονγκ Κονγκ μετά την εισβολή στο Κούρσκ σας εκπλήσσει;

Είναι πράγματι μια έκπληξη. Όχι τόσο για το μέγεθος των εδαφών (που κατέλαβε η Ουκρανία) πρόκειται για 1000 τετραγωνικά χλμ. Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον είναι αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να ελέγχουν αυτά τα εδάφη. Η έκπληξη πάντως ήταν πραγματική για μένα και αποδείχθηκε ότι (οι Ουκρανοί) επέλεξαν την τοποθεσία ( της εισβολής ) πολύ έξυπνα. Λειτούργησαν σωστά οι μυστικές υπηρεσίες και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τη Ρωσία. Σοκάρισαν τους Ρώσους. Πρόκειται για μια τεράστια τόνωση για το ηθικό της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ζητάει επειγόντως να του δοθεί η άδεια να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλης εμβέλειας και δυτικής κατασκευής, για να χτυπήσει αεροδρομικές βάσεις βαθύτερα μέσα στη Ρωσία. Θα την πάρει;

Είναι πολύ περίπλοκο, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι πρόεδρος, θα το δεχτεί αυτό. Και μιλάμε για τις αμερικανικές συστοιχίες πολλαπλής εκτόξευσης Himars. Οι Βρετανοί δεν επιτρέπουν την χρήση πυραύλων Storm Shadow.

Οι Γάλλοι δε διασαφηνίζουν τη θέση τους. Οι Γερμανοί δεν ήταν ποτέ πρόθυμοι να προμηθεύσουν τους Ουκρανούς με τους δικούς τους πυραύλους τύπου Taurus. Το πραγματικό ερώτημα πρέπει να είναι εάν η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τα νέα της μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να απωθήσει τα ρωσικά αεροπλάνα.

Η Ουκρανία αναπτύσσει ένα νέο εγχώριο όπλο, μεγάλης εμβέλειας που θα επιτρέπει στο Κίεβο να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία, χωρίς την άδεια των συμμάχων, πρόκειται για ένα συνδυασμό πυραύλου και drone. Εάν το Κίεβο παρακάμψει τη Δύση, θα μπορούσαν να ανοίξουν οι πύλες ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου;

Δεν θέλουμε ένα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κανείς δεν τον θέλει. Εάν η Ουκρανία αναπτύξει τα δικά της όπλα όπως αυτό, έχει κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει. Δέχεται επίθεση από τη Ρωσία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά της όπλα για να επιτεθεί στη Ρωσία. Έχει ήδη πλήξει την Μόσχα με drone. Έχει χρησιμοποιήσει τα δικά της όπλα για να βυθίσει πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Έχει χτυπήσει αποθήκες καυσίμων βαθιά μέσα στη Ρωσία. Το μόνο ερώτημα είναι, εάν τα πλήγματα θα είναι τόσο σοβαρά και ποια θα είναι η απάντηση της Ρωσίας. Η Ουκρανία, έχει αποδείξει ότι είναι πολύ ικανή στο να χρησιμοποιεί αυτό που έχει. Και φυσικά, είναι μέσα στη Ρωσία τώρα, επομένως ακόμα πιο κοντά σε στόχους που θα ήθελε να χτυπήσει με τα δικά της όπλα.

Θα μπορούσε ( η Δύση ) να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες αεράμυνας των συμμαχικών δυνάμεων για την κατάρριψη ρωσικών πυραύλων, όπως συνέβη με το Ισραήλ;

Καλό ερώτημα. Εξαρτάται από το ποιος έχει την κυριαρχία στα όπλα. Εκτιμώ ότι είμαστε σε μία συγκυρία στην οποία αρέσει στους Ουκρανούς το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί έχουν σπάσει κατά κάποιο τρόπο τις αμερικανικές κόκκινες γραμμές χωρίς μάλιστα να έχουν συνέπειες. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι έχουμε υπερεκτιμήσει τον φόβο για τις απαντήσεις του Πούτιν.

