Η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, αλλά υπόκειται σε «ιδιαίτερη συζήτηση», τόνισε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας εμμέσως στην πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Φυσικά, αυτό το ζήτημα είναι βασικό και, φυσικά, απαιτεί ιδιαίτερη συζήτηση σε σύγκριση με τα άλλα. Αλλά αυτή ακριβώς είναι η ουσία της διαπραγματευτικής διαδικασίας, την οποία, θα ήθελα να τονίσω ξανά, δεν θέλουμε να διεξάγουμε σε μορφή ''μεγαφώνου''» σημείωσε χαρακτηριστικά, εννοώντας ότι αντί για δημόσιες δηλώσεις, ευαίσθητα και πολύπλοκα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά από τις συνομιλίες της Κυριακής στο Βερολίνο μεταξύ των ΗΠΑ, των Ευρωπαίων και της Ουκρανίας αναμένουμε από τις ΗΠΑ να μας ενημερώσουν όσον αφορά τις ειρηνευτικές προτάσεις.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε τον καθορισμό προθεσμιών στην ουκρανική διευθέτηση ως ένα «άχαρο έργο».

«Ο πρόεδρος Πούτιν είναι ανοιχτός στην ειρήνη και στις σοβαρές αποφάσεις. Είναι αντίθετος στη δημιουργία προσωρινών αναβολών και τεχνασμάτων» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

«Ο Τραμπ και η ομάδα του επιθυμούν ειλικρινά την ειρήνη στην Ουκρανία και καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξή της» συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια των κρίσιμων συνομιλιών με απεσταλμένους των ΗΠΑ στο Βερολίνο την Κυριακή για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσφέρθηκε να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, αναφέρει το Reuters.

Μετά τις συνομιλίες, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος», αν και δεν αποκαλύφθηκαν πλήρεις λεπτομέρειες.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν, σήμερα, Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την Ουκρανία, η οποία αγωνίστηκε για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως μέτρο προστασίας από ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η συμβιβαστική πρόταση του Ζελένσκι είναι μια προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικής λύσης στο ΝΑΤΟ, αν η Συμμαχία εξακολουθεί να μην είναι διατεθειμένη να παράσχει στην Ουκρανία πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τον οικισμό Πιστσάνε στην περιφέρεια Ντνιεπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

