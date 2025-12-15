Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου δύο φορές αφότου υπέστη χτυπήματα από δυνάμεις ασφαλείας που τη συνέλαβαν στις 12 Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε σήμερα η οικογένειά της στο Ίδρυμα Ναργκίς.

Μετά από σχεδόν τρεις ημέρες χωρίς καμία πληροφορία για το πού βρίσκεται, η Μοχαμάντι έκανε μια σύντομη τηλεφωνική κλήση στην οικογένειά της αργά το βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου 2025, και περιέγραψε λεπτομέρειες για τη σύλληψή της.

«Η Ναργκίς Μοχαμαντί δήλωσε στο τηλεφώνημα ότι τα χτυπήματα ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές… Η κατάσταση της υγείας της την ώρα του τηλεφωνήματος δεν ήταν καλή και εκείνη ακουγόταν να μην είναι καλά», δήλωσε το ίδρυμα σε ανάρτηση στο Χ.

Η ίδια δήλωσε ότι δέχτηκε επίθεση από πράκτορες με πολιτικά με σοβαρά και επαναλαμβανόμενα χτυπήματα με γκλοπ στο κεφάλι και τον λαιμό και στη συνέχεια συνελήφθη βίαια ενώ απειλούνταν και της λέγανε: «Θα βυθίσουμε τη μητέρα σου σε πένθος».

Η Ναργκές Μοχαμάντι είπε επίσης ότι η ένταση των χτυπημάτων ήταν τόσο βαριά, ισχυρή και επαναλαμβανόμενη που μεταφέρθηκε δύο φορές στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Τόνισε ότι δεν ξέρει καν που βρίσκεται φυλακισμένη αυτή τη στιγμή, και ότι δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση σχετικά με αυτό.

Η Ναργκίς είπε ακόμη στην οικογένειά της ότι κατηγορήθηκε «για συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση» και δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της από τις δυνάμεις ασφαλείας, κάτι που την οδήγησε στο να ζητήσει από την ομάδα των συνηγόρων της να καταθέσουν επίσημη καταγγελία κατά του σώματος ασφαλείας που την έχει θέσει υπό κράτηση και του βίαιου τρόπου της σύλληψής της.

Η ακτιβίστρια που μάχεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης ενώ βρισκόταν στη φυλακή το 2023, ύστερα από εκστρατεία τριών δεκαετιών για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Συνελήφθη και πάλι την Παρασκευή – έχοντας αφεθεί ελεύθερη στα τέλη της περασμένης χρονιάς - αφότου κατήγγειλε τον ύποπτο θάνατο του δικηγόρου Χοσρόου Αλικορντί.

Το Ίδρυμα Ναρτζές ανέφερε ότι αρκετοί ακόμη ακτιβιστές συνελήφθησαν στη διάρκεια του μνημοσύνου, ωστόσο οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες.

Κάλεσε για «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται επειδή παρευρέθηκαν σε τελετή μνήμης για να αποτίσουν φόρο τιμής και να δείξουν αλληλεγγύη».

Ο εισαγγελέας στην πόλη Μασχάντ, ο Χασάν Χεματιφάρ, δήλωσε προχθές Σάββατο σε δημοσιογράφους ότι η Μοχαμαντί και ο αδελφός του Αλικορντί είχαν κάνει προκλητικές δηλώσεις στη διάρκεια τελετής στη μνήμη του δικηγόρου στη Μασχάντ, και ενθάρρυναν τους παρόντες να «φωνάξουν συνθήματα κατά των κανόνων» και να «διαταράξουν την ειρήνη».

Η Μοχαμαντί είχε αφεθεί ελεύθερη πέρυσι τον Δεκέμβριο από τη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, αφότου ανεστάλη η ποινή της προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία.

