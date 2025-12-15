Λογαριασμός
Απεργία σήμερα στο Λούβρο - Κλειστό το μουσείο, προς απογοήτευση χιλιάδων επισκεπτών (βίντεο)

Το προσωπικό ψήφισε υπέρ μίας επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, διαμαρτυρόμενο για τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα σήμερα καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ μίας επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στο δίκτυο BFM TV.

Το μουσείο δεν άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί όπως συνήθως, καθώς το προσωπικό του είχε γενική συνέλευση για να συζητήσει για απεργιακή κινητοποίηση όσον αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο - ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως.

Το Λούβρο βρίσκεται σε αναταραχή μετά τη θεαματική διάρρηξη του Οκτωβρίου.

Το μουσείο χρειάστηκε επίσης να κλείσει μια αίθουσα τον Νοέμβριο λόγω φθοράς του κτηρίου και παρουσίασε πριν από δύο εβδομάδες διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Το 2024, το μουσείο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες, το 69% των οποίων ήταν ξένοι.

