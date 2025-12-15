Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα σήμερα καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ μίας επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στο δίκτυο BFM TV.

Το μουσείο δεν άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί όπως συνήθως, καθώς το προσωπικό του είχε γενική συνέλευση για να συζητήσει για απεργιακή κινητοποίηση όσον αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο - ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως.

Blocage en cours au musée du Louvre à Paris et début d'une grève reconductible.



Les salariés dénoncent la dégradation des conditions de travail et le manque d'effectif. pic.twitter.com/U0eYQwA636 — Luc Auffret (@LucAuffret) December 15, 2025

Το Λούβρο βρίσκεται σε αναταραχή μετά τη θεαματική διάρρηξη του Οκτωβρίου.

Το μουσείο χρειάστηκε επίσης να κλείσει μια αίθουσα τον Νοέμβριο λόγω φθοράς του κτηρίου και παρουσίασε πριν από δύο εβδομάδες διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Το 2024, το μουσείο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες, το 69% των οποίων ήταν ξένοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.