Σιγιάρτο: «Οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να σύρουν όλη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία» 

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν άλλη μια προσπάθεια να διαταράξουν τις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και σκοπεύουν να σύρουν ολόκληρη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία, υποστήριξε τη Δευτέρα ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο ενόψει της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Είπε ότι η τρέχουσα κατάσταση μοιάζει με τις εξελίξεις μετά τις ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022 και μετά τη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ομολόγου του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. «Οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες και οι δυτικοευρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να διαταράξουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι δυτικοευρωπαίοι πολιτικοί προκαλούν τώρα σχεδόν ανοιχτά και επιδιώκουν να σύρουν ολόκληρη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία», υποστήριξε ο Σιγιάρτο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι M1.

Σημείωσε ότι η Ουγγαρία σκοπεύει να «μείνει μακριά από αυτό». Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι προετοιμασμένος για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της Δευτέρας όπου αναμένει «συνεχείς προσπάθειες να προκληθεί η Ουγγαρία να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στον πόλεμο». «Φυσικά, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό» δεσμεύτηκε ο Σιγιάρτο.

Πηγή: skai.gr

