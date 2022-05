Εργάτες απομάκρυναν σήμερα τις εμβληματικές ‘Χρυσές Αψίδες’ από εστιατόριο των McDonald's βόρεια της Μόσχας, σύμβολο της εταιρίας, στην πρώτη φάση στην αλλαγή επωνυμίας της αλυσίδας ταχυφαγείων που ξεκίνησε στη Ρωσία μερικές ημέρες αφού η εταιρία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποχωρήσει από τη χώρα.

Η μεγαλύτερη στον κόσμο αλυσίδα ταχυφαγείων πουλά τα εστιατόριά της στη Ρωσία σε έναν από τους τοπικούς δικαιοδόχους της, που θα τα λειτουργήσει υπό νέα επωνυμία που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, δίνοντας τέλος σε τρεις και πλέον δεκαετίες παρουσίας στη χώρα.

Οι κίτρινες αψίδες βρίσκονταν έξω από το εστιατόριο στο Κίμκι, μια πόλη έξω από τη Μόσχα. Δεν ήταν σαφές εάν και σε άλλα καταστήματα στη χώρα είχαν ξεκινήσει οι εργασίες για την απομάκρυνση του σήματος της εταιρίας.

