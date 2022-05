Ο Κερτ Ζουμά κατηγορήθηκε σήμερα για τρία αδικήματα βάσει του Animal Welfare Act, αφού κλώτσησε και χτύπησε τη γάτα του.

Ο 27χρονος αμυντικός της Γουέστ Χαμ θα βρεθεί αύριο στο εδώλιο του δικαστηρίου του Τάμεση για το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Snapchat όπου φαινόταν να χτυπά την γατούλα.

Ο αδερφός του Yoan, ο οποίος παίζει για τους Dagenham και Redbridge στο National League, θα εμφανιστεί επίσης στο δικαστήριο για δύο αδικήματα κακοποίησης ζώων.

Το σοκαριστικό βίντεο:

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j