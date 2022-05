Πανικός επικράτησε στην πρωτεύουσα της ιρανικής επαρχίας Khuzestan, Abadan, στα νοτιοδυτικά, όταν 10όροφο κτίριο κατέρρευσε σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανρώπους, ενώ άλλοι περίπου 80 εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια. Η κατασκευή του κτιρίου δεν είχε ολοκληρωθεί.

«Τμήματα του 10όροφου του κτιρίου Metropol, που βρίσκεται στο Abadan, πρωτεύουσα της επαρχίας Khuzestan, κατέρρευσαν» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ακόμη υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Μοτζτάμπα Χαλέντι, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διάσωσης.

Five people were killed when a 10-storey building in Iran's southern city of Abadan partly collapsed and at least 80 people are trapped under the rubble pic.twitter.com/4SK2RUXYLp

Τουλάχιστον 80 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια, για τους οποίους γίνεται προσπάθεια διάσωσης και με την συνδρομή σκύλων, σύμφωνα με περιφερειακό παράρτημα της Ερυθράς Ημισελήνου.

Το κτίριο βρίσκεται στον πιο πολυσύχναστο δρόμο του Abadan, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα καταστήματα, ιατρεία και γραφεία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται.

“Today is a day of mourning, today is a day of mourning, Abadan is in mourning today.”#Iranians in #Abadan #Iran protest after a high rise building collapsed with many feared dead. The regime is despised for many reasons, including its long neglect & abuse of cities like Abadan. pic.twitter.com/Yi7HPzsXbt