Ρωσικό drone έπληξε ουκρανικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρεμεντσούκ Κόσμος 08:41, 20.09.2023

Οι εργασίες στο διυλιστήριο έχουν προσωρινά σταματήσει, ανέφερε ο κυβερνήτης μέσω της πλατφόρμας Telegram, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.