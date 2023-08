Ρωσία: Ένα παιδί νεκρό και δύο τραυματίες από πυρά του ουκρανικού πυροβολικού στο Ντονέτσκ Κόσμος 16:50, 09.08.2023 linkedin

Η Μόσχα αναφέρει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν σε καθημερινή βάση τα κατεχόμενα από τη Ρωσία τμήματα της επαρχίας αυτής