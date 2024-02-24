Λογαριασμός
Ουκρανία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από πλήγματα ρωσικών drones στην Οδησσό - Δείτε βίντεο

Κατά την επιδρομή επλήγη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και τουλάχιστον τρεις να ανασυρθούν τραυματισμένοι από τα χαλάσματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Παρασκευή, για δεύτερη συνεχή νύχτα, το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την επιδρομή επλήγη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και τουλάχιστον τρεις να ανασυρθούν τραυματισμένοι από τα χαλάσματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει ότι ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια του κτιρίου, ενώ τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων στα χαλάσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

