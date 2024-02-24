Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Παρασκευή, για δεύτερη συνεχή νύχτα, το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την επιδρομή επλήγη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και τουλάχιστον τρεις να ανασυρθούν τραυματισμένοι από τα χαλάσματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει ότι ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια του κτιρίου, ενώ τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων στα χαλάσματα.

Ucrânia

23.02.2024



▪️Donetsk, Odessa, Dnieper.

À noite, a Federação Russa atacou a Ucrânia com 31 drones de ataque Shahed, três mísseis antiaéreos S-300, dois mísseis de cruzeiro Kh-22 e um míssil antiaéreo Kh-31P. As Forças Armadas Ucranianas conseguiram abater 23 drones.… pic.twitter.com/E1vJdiz7mO — 🇧🇷🇧🇷 Nunes Oliveira 🇧🇷🇧🇷 (@NunesOliveira33) February 23, 2024

Three people killed in Russian Shahed attack on Odesa. In Dnipro, nine-story residential building hit with a drone. Russia launched 31 Shahed drones, 23 were intercepted. pic.twitter.com/j3Lyv5b2Hq — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 23, 2024

On February 23, 2024, three people died when a Russian drone hit a commercial area in Odessa, Ukraine.Ukrainian military reports 31 drones launched by Russia at Ukraine overnight. pic.twitter.com/6TLelnANAP — Associates Times (@TimesAssociates) February 23, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

