Ρωσία: Εκρήξεις και φωτιά σε κτίριο της συνοριοφυλακής, 120 χλμ από την Ουκρανία 

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που ανήκει στην Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης της FSB (της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας) στην πόλη Ροστόφ στα νότια της χώρας, 120 χλμ από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πριν την πυρκαγιά ακούστηκε μία μεγάλη έκρηξη.

BREAKING: The headquarters of the Russian security service FSB in Rostov is on fire after a major explosion. Rostov is located near the border with Ukraine. pic.twitter.com/RZhWydItKL

Από την έκρηξη και την πυρκαγιά υπάρχουν αναφορές για θύματα, τουλάχιστον 3 τραυματίες.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον αέρα, σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, ενώ οι φλόγες έχουν τυλίξει το ισόγειο ενός κτιρίου.

🇷🇺🔥In Rostov-on-Don, the FSB Border Service Department is on fire.



Local residents heard an explosion, and then black smoke poured out of the building, according to media reports



No official statement as of yet... pic.twitter.com/jUCRytomCW