Ο Πούτιν εκκαθαρίζει τους αντιπάλους του; Δεκάδες μέλη της ρωσικής ελίτ νεκροί από «αυτοκτονία», COVID ή δυστύχημα 

Το να θεωρηθείς αντίπαλος του Ρώσου προέδρου Πούτιν, ή «να γνωρίζεις πολλά» αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι είσαι ουσιαστικά μελλοθάνατος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής έκδοσης της εφημερίδας The SUN. Έως τώρα δεκάδες μέλη της ρωσικής ελίτ -39 άτομα- έχουν χάσει τη ζωή τους από «αυτοκτονία», COVID, ή δυστύχημα, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Μόλις αυτόν τον μήνα, δύο πρώην μεγαλοστελέχη έχασαν τη ζωή τους. Ο Σεργκέι Γκρίσιν, ένας ολιγάρχης που πούλησε στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια για 14,7 εκατομμύρια δολάρια, πέθανε από σήψη στις 6 Μαρτίου. Σύμπτωση ή όχι, αυτό συνέβη αφότου επέκρινε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο ιολόγος Αντρέι Μποτίκοφ - ο οποίος βοήθησε στην ανάπτυξη του εμβολίου Sputnik V κάτα της Covid – έφυγε από τη ζωή με λιγότερο διακριτικό τρόπο την 1η Μαρτίου: Στραγγαλίστηκε με μια ζώνη.

Σεργκέι Γκρίσιν

Στελέχη της ενέργειας, πολιτικοί και αντιφρονούντες είναι μεταξύ εκείνων που πλήρωσαν το τίμημα για τις επικρίσεις τους στο Ρώσο πρόεδρο. Ο Πούτιν και η ηγεσία του Κρεμλίνου, σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα Τζον Ο’ Νιλ, έχουν αφήσει «τη σφραγίδα» τους σε τουλάχιστον μερικούς από τους θανάτους που κυμαίνονται από τον μυστηριώδη έως τον φρικτό έως τον φαινομενικά τυχαίο θάνατο.



«Ο Πούτιν δεν θέλει να δολοφονεί ανθρώπους εμφανώς», δήλωσε στη New York Post ο Ο’ Νιλ, συσυγγραφέας του «The Dancer and the Devil: Stalin, Pavlova and the Road to the Great Pandemic».



«Αν το κάνει, εκτίθεται σε όλο τον κόσμο. Θέλει ανθρώπους να φαίνονται να αυτοκτονούν ή να φαίνονται να πεθαίνουν από ασυνήθιστες ασθένειες. Ο Πούτιν θέλει να σκοτώσει ανθρώπους χωρίς να κατηγορηθεί. Την ίδια στιγμή, όλοι στη Ρωσία γνωρίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δολοφονούνται. Στέλνει ένα μήνυμα σε όσους συνδέονται με τον Πούτιν: Καλύτερα να μη βγείτε εκτός γραμμής». Στους ύποπτους θανάτους από το Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται επίσης ο συνταγματάρχης Βαντίμ Μπόικο, επικεφαλής κινητοποίησης του πολέμου της Ουκρανίας, ο οποίος λέγεται ότι αυτοκτόνησε. Το πρόβλημα είναι ότι (αυτό)πυροβολήθηκε πέντε φορές.



Εν τω μεταξύ, η Μαρίνα Γιανκίνα, μια Ρωσίδα αξιωματούχος της άμυνας, βούτηξε στο κενό από ύψος 16 ορόφων από το διαμέρισμά της. Αν και το ειδησεογραφικό πρακτορείο της Αγίας Πετρούπολης Mash υποστήριξε ότι είχε αυτοκτονήσει και ειδοποίησε τον σύζυγό της πριν πεθάνει, ο Ο’ Νιλ πιστεύει ότι ο θάνατος της Γιανκίνα και άλλων αξιωματούχων μπορεί να συνδεθεί με αποτυχίες που βιώνει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Αντρέι Μποτίκοφ



«Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολλά για το τι πραγματικά συνέβη. Γι' αυτό πεθαίνουν» είπε ο αναλυτής. Το να ξέρεις πολλά μπορεί προφανώς να αποβεί μοιραίο αν είσαι σύντροφος του Πούτιν.

«Η Ρωσία υπό τον Πούτιν έχει γίνει ένα κράτος όπου οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να σκοτωθούν, και (αν χρειάζεται) θα σκοτωθούν», δήλωσε στη Sun Online ο καθηγητής Άντονι Γκλς, ειδικός στις υπηρεσίες πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ.



Για τους έχοντες επιρροή στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας, ο θάνατος του Σεργκέι Προτοσένια προκάλεσε συλλογικό φόβο. Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Novatek - μιας εταιρείας με δεσμούς με το Κρεμλίνο - αυτός και η οικογένειά του απολάμβαναν τη ζωή στην Ισπανία. Όμως, στις 19 Απριλίου 2022, η σύζυγός του και οι δύο κόρες του βρέθηκαν στη βίλα τους άγρια δολοφονημένοι. Η ελεγχόμενη από την κυβέρνηση ενεργειακή εταιρεία έκανε λόγο για «φόνο και αυτοκτονία». Ωστόσο, ο Φεντόρ Προτοσένια γιος του Σεργκέι, διατηρεί σοβαρές αμφιβολίες. «Αγαπούσε τη μητέρα μου και ιδιαίτερα τη Μαρία, την αδερφή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φέντορ για τον πατέρα του. «Δεν μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι για να τους βλάψει. Δεν ξέρω τι συνέβη εκείνο το βράδυ, αλλά ξέρω ότι ο πατέρας μου δεν τους έκανε κακό».

Αλεξέι Μασλόφ



Το αφεντικό του πετρελαίου, Αλεξάντερ Σουμπότιν, πέθανε στις 8 Μαΐου του 2022 – ο θάνατός του φέρεται να προκλήθηκε από «καρδιακή προσβολή από ναρκωτικά» ενώ παρακολουθούσε «σαμανικό τελετουργικό». Ο Ο’ Νιλ πιστεύει ότι αυτά τα θύματα, και πολλοί άλλοι, έκαναν το λάθος να επικρίνουν τον Πούτιν επειδή κάνει μέτωπο με την Κίνα εις βάρος της Ευρώπης και της μακροπρόθεσμης «υγείας» του ρωσικού ενεργειακού τομέα. «Οι άνθρωποι που εκφράζουν διαφωνία σκοτώνονται».



Ο Τζον Χάρντι, αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος Ρωσίας στο Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών στην Ουάσιγκτον, συμφωνεί. «Είναι κακή στιγμή να διαφωνήσεις με τον Πούτιν», είπε ο Χάρντι στην The Post. «Μπορεί να υπήρχε μια στιγμή που αυτό θα είχε γίνει ανεκτό… Αλλά η ανοχή στην αντίθεση στον πόλεμο και στο καθεστώς γενικότερα έχει περιοριστεί σημαντικά» εξήγησε. Ο Ο’ Νιλ από πλευράς του επέμεινε ότι υπάρχει μια μέθοδος πίσω τις δολοφονίας



«Μερικούς ανθρώπους μπορεί να τους εξαφανίσει, αλλά θέλει να τους σκοτώσει γιατί στέλνει ένα μήνυμα», εξήγησε. «Ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε εξαφανίσει (τον Προτοσένια) και δεν θα είχε γίνει μεγάλο ζήτημα... Αλλά ήθελε να γίνει δημόσιο θέμα». Ομοίως, επίσης τον Απρίλιο του 2022, ο Βλαντισλάβ Αβάγιεφ και ο Βασίλι Μέλνικοφ, ο ένας ολιγάρχης στο φυσικό αέριο και ο άλλος ιατρικός προϊστάμενος, βρέθηκαν νεκροί σε κάτι που έμοιαζε με το μοτίβο «δολοφονία και αυτοκτονία». Ο Αβάγιεφ φάνηκε ότι πυροβόλησε τη γυναίκα του και την κόρη του πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ο Μέλνικοφ φέρεται να σκότωσε την οικογένεια του και κατόπιν να αυτοκτόνησε με ένα μαχαίρι.

«Αν είσαι αντιφρονών, μπορεί να είσαι διατεθειμένος να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου», σχολίασε ο Ο’ Νιλ. «Αλλά ποτέ δεν θα ήσουν διατεθειμένος να διακινδυνεύσεις τα παιδιά σου. Σκοτώνουν εσάς και την οικογένειά σας, αυτό θα αποτρέψει ενδεχόμενη μη συνεργασία».

Μαρίνα Γιανκίνα



Πάντως, εκτός από αιματηρές δολοφονίες και αυτοκτονίες των επιφανών αντιπάλων του Πούτιν - ορισμένοι αποδίδονται και σε απίθανα δυστυχήματα. Το στέλεχος στο φυσικού αερίου Αντρέι Κρουκόφσκι έπεσε από γκρεμό στο Σότσι. Ο ολιγάρχης των ακινήτων Ντιμίτρι Ζελένοφ έπεσε από μια σκάλα και χτύπησε το κεφάλι του και ο Βαγιατσελάβ Ταράν, ο οποίος αποκόμισε δισεκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα, σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου ενώ πετούσε από την Ελβετία στο Μονακό. Έπειτα υπάρχει ο στρατηγός Αλεξέι Μασλόφ, που είχε εκδιωχθεί από τον Πούτιν, αρρώστησε και πέθανε.



Ο συγγραφέας θυμάται τη ρήση του Ρώσου εκτελεστή Σεργκέι Σπίγκελγκλας: «ο καθένας μπορεί να σκοτώσει τον καθένα. Αλλά χρειάζεται ένας αληθινός καλλιτέχνης για έναν ‘φυσικό θάνατο’’». Ο Πούτιν συνεχίζει αυτή την παράδοση με δολοφόνους που είναι πρώην εκτελεστές της KGB».

