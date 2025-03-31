Λογαριασμός
Σημάδι ζωής στον ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ - «Χειρουργικές» κινήσεις από τα σωστικά συνεργεία

Drone θερμικής ανίχνευσης εντόπισε «θερμική καταγραφή». Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πολυαναμενόμενο σημάδι ζωής

Σεισμός στην Ταϊλάνδη:  Σημεία ζωής στον ουρανοξύστη στη Μπανγκόκ

Σημάδια ζωής μέσα στα συντρίμμια του 30όροφου υπό ανέγερση ουρανοξύστη που κατέρρευσε την Παρασκευή στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, από τον φονικό σεισμό στη Μιανμάρ με χιλιάδες νεκρούς, εντόπισαν οι διασώστες που εργάζονται στο σημείο της καταστροφής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβερνήτης της πόλης στο Reuters. 

Στα ερείπια του ουρανοξύστη υπολογίζεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι 76 εργάτες.

Η ομάδα διάσωσης ανέπτυξε ένα drone θερμικής ανίχνευσης για να σαρώσει τα συντρίμμια από ψηλά και εντόπισε μια θερμική καταγραφή. Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πολυαναμενόμενο σημάδι ζωής.

Με «χειρουργικές» κινήσεις, οι διασώστες με βαριά μηχανήματα προσπαθούν να καθαρίσουν τα ερείπια από σκυρόδεμα και χάλυβα ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στο σημείο που εντόπισαν το σημάδι ζωής. 

Στην γειτονική Μιανμάρ, σχεδόν 72 ώρες μετά την καταστροφή, οι στρατιωτικοί ηγέτες της χώρας ανακοίνωσαν τουλάχιστον 1.700 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους. 

Οι ελπίδες διάσωσης εξανεμίζονται καθώς ο  απελπισμένος αγώνας για την εύρεση επιζώντων πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες περίπου 40 βαθμών Κελσίου, και περιπλέκεται από την κλίμακα της καταστροφής στα οδικά δίκτυα και τις υποδομές και τους ισχυρούς μετασεισμούς. 

