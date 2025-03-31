Ιράν: Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί με ισχυρή απάντηση εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη χώρα του

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν «ισχυρό χτύπημα» εάν υλοποιήσουν την απειλή του Τραμπ για βομβαρδισμούς, εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε νέα συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τα πυρηνικά.



«Πάντοτε υπήρχε εχθρότητα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ... Απειλούν να μας επιτεθούν, κάτι που δεν πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό, αλλά εάν διαπράξουν οποιαδήποτε κακία, σίγουρα θα λάβουν ένα ισχυρό αμοιβαίο χτύπημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.



«Και αν σκέφτονται να προκαλέσουν αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας όπως τα προηγούμενα χρόνια, ο ίδιος ο ιρανικός λαός θα τους αντιμετωπίσει», πρόσθεσε.



«Εάν δεν κάνουν συμφωνία, θα υπάρξουν βομβαρδισμοί», είχε απειλήσει ο Τραμπ στην τηλεφωνική συνέντευξη. «Θα είναι βομβαρδισμοί όπως τους οποίους δεν έχουν ξαναδεί» είχε απειλήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ απειλούσε με βομβαρδισμούς μόνο από αμερικανικές δυνάμεις ή μια επιχείρηση συντονισμένη με το Ισραήλ.



«Υπάρχει πιθανότητα αν δεν κάνουν συμφωνία, να τους επιβάλω δευτερογενείς δασμούς όπως έκανα πριν από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε.



Το Ιράν έστειλε μια απάντηση μέσω του Ομάν σε μια επιστολή του Τραμπ που προέτρεπε την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια νέα συμφωνία για τα πυρηνικά. Η πολιτική του Ιράν είναι να μην εμπλέκεται σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό μεγάλη πίεση και στρατιωτικές απειλές, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης Αμπάς Αραγτσί.

Θα συνεχιστούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις;

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε την Κυριακή ότι «οι άμεσες διαπραγματεύσεις (με τις ΗΠΑ) έχουν απορριφθεί, αλλά το Ιράν εμπλέκεται πάντα σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, και τώρα επίσης, ο Ανώτατος Ηγέτης τόνισε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μπορούν ακόμα να συνεχιστούν».



