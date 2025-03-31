Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία περί τα μέσα του Μαΐου, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό κατά τη δεύτερη θητεία του, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δυο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση και τρίτη πηγή ενήμερη σχετικά με τις προθέσεις του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως πιθανόν θα κάνει το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να επισφραγιστεί διμερής συμφωνία εντός των ορίων της οποίας το βασίλειο θα επενδύσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην αμερικανική οικονομία, ιδίως αγοράζοντας στρατιωτικό υλικό.

Θύμισε πως είχε επίσης κάνει εκεί το πρώτο ταξίδι του κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021), όταν ανακοίνωσε σαουδαραβικές επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Φωτ. αρχείου 20 Μαρτίου 2018: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει γράφημα με τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο

Τι επιδιώκει ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ μοιάζει να έχει βάλει το σουνιτικό βασίλειο στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της.

Η Σαουδική Αραβία ήταν η οικοδέσποινα των συνομιλιών των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαιώσει πως θα βάλει τέλος στον πόλεμο που συνεχίζεται για πάνω από τρία χρόνια.

Εξάλλου, ο Λευκός Οίκος διατυμπανίζει πως θέλει το Ριάντ να ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ, με άλλα λόγια να αναγνωρίσει επίσημα το κράτος του Ισραήλ.

Κατά το ρεπορτάζ, η πιθανή επίσκεψη συζητήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα σε αξιωματούχους των δυο πλευρών, και στο περιθώριο των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια από τις πηγές διευκρίνισε πως αρχικά σχεδιαζόταν η επίσκεψη να ξεκινήσει την 28η Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε και πλέον προγραμματίζεται να γίνει περί τα μέσα Μαΐου.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Παρότι ο κ. Τραμπ διαβεβαιώνει πως κι άλλες χώρες —ιδίως η Σαουδική Αραβία— επιθυμούν να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, το Ριάντ καταδικάζει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας κι επαναλαμβάνει πως δεν θα αναγνωρίσει το Ισραήλ προτού ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος.

