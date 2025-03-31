ΗΠΑ: Ο Μασκ προσέφερε 2 επιταγές του 1 εκατ. δολαρίων σε ψηφοφόρους στο Ουισκόνσιν

Το αφεντικό (δεν) τρελάθηκε... Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ παρέδωσε την Κυριακή δύο επιταγές ενός εκατομμυρίου δολαρίων έκαστη σε ψηφοφόρους του Ουισκόνσιν, και υπόσχεται μικρότερα ποσά ακόμα και σε μη ψηφοφόρους της πολιτείας, που θα βοηθήσουν να εκλεγεί ο συντηρητικός υποψήφιος Μπραντ Σίμελ στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας.

Ο επικεφαλής της Tesla και του X, σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τις επιταγές αυτές στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Γκριν Μπέι, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, υποστήριξε ότι «οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές».

Ο Μασκ πρόσθεσε ότι τις επόμενες δύο ημέρες θα δίνει 20 δολάρια στους ψηφοφόρους του Ουισκόνσιν για κάθε πολίτη που καταφέρνουν να πείσουν να ψηφίσει τον Σίμελ.

Εξήγησε ότι δαπανά χρήματα για να ενημερώσει τους κατοίκους της πολιτείας για τις εκλογές αυτές, στις οποίες η φιλελεύθερη υποψήφια Σούζαν Κρόφορντ, την οποία στηρίζουν οι Δημοκρατικοί, φαίνεται να προηγείται.

Σε πρωινή του ανάρτηση ο μεγιστάνας σημειώνει:

«Τα πιο εύκολα χρήματα που βγάλατε ποτέ!



Δεν χρειάζεται καν να είστε από το Ουισκόνσιν, απλά πρέπει να κάνετε τους ανθρώπους στην πολιτεία να κρατούν μια φωτογραφία του @TeamSchimel (μπορεί να είναι σε τηλέφωνο/συσκευή ή χαρτί) στο ένα χέρι και να σηκώσουν τον αντίχειρά τους με το άλλο χέρι.



Κάθε φορά που το κάνετε αυτό παίρνετε 20 $ και εκείνοι παίρνουν 20 $. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αυριανές εκλογές, επομένως αυτή η προσφορά ισχύει για σήμερα και αύριο».

«Κινδυνεύουμε πραγματικά να χάσουμε τις εκλογές», προειδοποίησε την Κυριακή ο Μασκ.

Οι αυριανές εκλογές για μία έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν θα καθορίσουν την ιδεολογική τάση του, καθώς θα κληθεί να εξετάσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και ενδεχομένως εκλογικούς κανόνες.

Αν και οι εκλογές αυτές κανονικά δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, θεωρούνται ένα δημοψήφισμα για τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Ο Μασκ προειδοποίησε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ενδέχεται να τροποποιήσει τις εκλογικές περιφέρειες με αποτέλεσμα οι Ρεπουμπλικάνοι να χάσουν έδρες στην τοπική Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό για το μέλλον του πολιτισμού. Είναι τόσο σημαντικό», υπογράμμισε ο δισεκατομμυριούχος.

Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ομάδες που συνδέονται με τον Μασκ είχαν δαπανήσει τουλάχιστον 17,5 εκατ. δολάρια για να στηρίξουν τον Σίμελ, σύμφωνα με το Brennan Center for Justice του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, περισσότερο από το ένα πέμπτο των 81 εκατ. δολαρίων που έχουν δαπανηθεί συνολικά για την προεκλογική εκστρατεία.

Σύμφωνα με την προεκλογική ομάδα της Κρόφορντ, ο Μασκ προσπαθεί «να αγοράσει μία έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν προκειμένου να κερδίσει μια ευνοϊκή απόφαση στην προσφυγή που έχει καταθέσει η εταιρεία του εναντίον της πολιτείας».

Η Tesla προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Ουισκόνσιν να μην της δώσει εξαίρεση από τον νόμο που προβλέπει ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν έχουν δικαίωμα να διαθέτουν και αντιπροσωπείες. Η υπόθεση είναι πιθανό να καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας.

Η δωρεά του 1 εκατ. δολαρίων από τον Μασκ θύμισε την τακτική του στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Τότε οργάνωσε λοταρία στην οποία προσέφερε κάθε ημέρα ένα εκατομμύριο δολάρια σε έναν ψηφοφόρο εγγεγραμμένο σε κάποια από τις επτά κρίσιμες πολιτείες των ΗΠΑ, ο οποίος είχε υπογράψει αίτηση με την οποία στήριζε τις πολιτικές των συντηρητικών.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ουισκόνσιν, ο Δημοκρατικός Τζος Κάουλ, προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει τον Μασκ, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας απέρριψε την προσφυγή, σύμφωνα με την Washington Post.

Ο Μασκ δαπάνησε περισσότερα από 250 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία για να βοηθήσει στην εκλογή του Τραμπ, περισσότερα από οποιονδήποτε μεμονωμένο δωρητή.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αντάμειψε τον Μασκ διορίζοντάς τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας η οποία ανέλαβε να περιορίσει τις κρατικές δαπάνες.

