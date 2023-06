Διάγγελμα Πούτιν: Εγκληματική δραστηριότητα Πριγκόζιν - Θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απελυθύνε διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό, προκειμένου να αναφερθεί στα τελευταία γεγονότα με την ομάδα Wagner και την ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέκρινε τον αρχηγό της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, για την «εγκληματική του δραστηριότητα που στοχεύει στην αποδυνάμωση της χώρας» και πρόσθεσε ότι η ρωσική κοινωνία έχει «εδραιωθεί» και «το πατριωτικό αίσθημα όλων είναι αυτό που έσωσε τη χώρα μας».

Ο Πούτιν τόνισε ότι τα περισσότερα μέλη της Wagner είναι πατριώτες, προσθέτοντας ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του προς τα μέλη της ομάδας, που εξέφρασαν την επιθυμία τους να μεταβούν στη Λευκορωσία.

Putin just mentioned that any kind of blackmail is doomed for failure and that those who organized this supposed coup will be brought to justice.

So he seems to be suggesting that blackmail was involved unless he's psyoping people here.

The question is this:

Who was pushing the…