Σοκαριστικό βίντεο: Καταιγίδα «χτυπάει» κρουαζιερόπλοιο - Πανικός στο κατάστρωμα

Τις δραματικές στιγμές που έζησαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean όταν ξέσπασε ξαφνική καταιγίδα, κατέγραψαν επιβάτες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το κρουαζιερόπλοιο Independence of the Seas επρόκειτο να ξεκινήσει ένα ταξίδι από το Port Canaveral στις Μπαχάμες περίπου στις 4 μ.μ. της 16ης Ιουνίου, όταν η δυνατή βροχή και οι βίαιοι άνεμοι «χτύπησαν» το κρουαζιερόπλοιο με τα 15 καταστρώματα και μήκος 1.112 ποδιών. Βίντεο αποτυπώνουν τα όσα ακολούθησαν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο στα οποία φαίνεται πώς οι δυνατοί άνεμοι παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους στο κατάστρωμα σηκώνοντας καρέκλες και ξαπλώστρες.

Instead of telling people to come up to the top deck when we have a severe thunderstorm warning, maybe you should be more worried about your guests and employees and tell them to get inside. #royalcaribbean #mikesweatherpage #independenceoftheseas #dobetter #portcanaveral pic.twitter.com/OTYFYZWczB