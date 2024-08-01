Μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία περιλαμβάνει τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς και τον πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ, Πολ Γουίλαν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, οι δύο άνδρες, που φυλακίστηκαν στη Ρωσία με κατηγορίες περί κατασκοπείας τις οποίες αρνούνται οι ίδιοι και οι ΗΠΑ, απελευθερώθηκαν και μεταφέρονται ήδη εκτός Ρωσίας. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα επιστρέψουν στη Ρωσία αιχμαλώτους που κρατούν στο πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Το Κρεμλίνο απελευθερώνει επίσης τον αντιφρονούντα Βλαντιμίρ Καρα-Μούρζα ως μέρος της συμφωνίας, δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ένας ακτιβιστής με διπλή ρωσο-βρετανική υπηκοότητα, ο Κάρα-Μούρζα, 42, υπήρξε σκληρός επικριτής του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει καταδικάστηκε τον Απρίλιο του 2023 σε ποινή ρεκόρ 25 ετών φυλάκισης για προδοσία και άλλες κατηγορίες που αφορούν σε κριτική στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ανταλλαγή δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες. Οι ΗΠΑ έχουν διεξάγει εκτενείς συνομιλίες για να επιτύχουν την απελευθέρωση των Γκέρσκοβιτς και Γουίλαν, των οποίων τη φυλάκιση έχει χαρακτηρίσει «άδικη» το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Πηγή: skai.gr

