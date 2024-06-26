Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα ζήτησε σήμερα από τις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν «αμέσως» τον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς, κατά την πρώτη ημέρα της δίκης του κεκλεισμένων των θυρών στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας, την οποία ο ίδιος αρνείται και οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ποτέ τεκμηριώσει.

«Δηλώσαμε σαφώς ήδη από την αρχή ότι ο Έβαν δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα και ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συλληφθεί", τόνισε η πρεσβεία των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας την απελευθέρωση "αμέσως" του δημοσιογράφου, ο οποίος κρατείται στη Ρωσία για σχεδόν 16 μήνες, όπως και αυτήν του επίσης Αμερικανού Πολ Γουίλαν, ο οποίος κρατείται από το 2018 στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ωστόσο σήμερα να σχολιάσει όσον αφορά μια ενδεχόμενη ανταλλαγή κρατουμένων με τις ΗΠΑ. "Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το ζήτημα αυτό", δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Μόσχα δήλωσε πρόσφατα ότι περιμένει "απάντηση" της Ουάσινγκτον σε πρόταση που της έκανε, σύμφωνα με την ίδια, για ανταλλαγή κρατουμένων, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει δημοσίως λεπτομέρειες.

Τα ζητήματα αυτά απαιτούν δημόσια σιωπή και ο κόσμος θα πρέπει πρώτα να αναμένει την ετυμηγορία στην υπόθεση αυτή, σημείωσε επίσης το Κρεμλίνο σήμερα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε παράλληλα μερικές ώρες μετά την έναρξη της δίκης του Αμερικανού δημοσιογράφου ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να μελετήσουν "σοβαρά" τα "σήματα" που στέλνει η Μόσχα για ανταλλαγή κρατουμένων ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία δείχνει τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια δραστηριοποίηση όσον αφορά την τύχη του κ. Γκέρσκοβιτς, θα πρέπει ταυτοχρόνως να λάβει σοβαρά υπόψη της τα σήματα που λαμβάνει η Ουάσινγκτον μέσω των κατάλληλων διαύλων», σημείωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο κατά την έναρξη της δίκης του κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ της Ρωσίας με την κατηγορία της κατασκοπείας, την οποία αρνείται.

Οι εισαγγελείς είπαν σήμερα στο δικαστήριο ότι υπάρχουν αποδείξεις πως ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal συνέλεξε απόρρητα στοιχεία για ρωσική αμυντική εταιρεία για λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ.

«Από την έρευνα διαπιστώθηκε και τεκμηριώθηκε ότι ο Αμερικανός δημοσιογράφος της The Wall Street Journal Γκέρσκοβιτς υπό τις οδηγίες της CIA (...) συνέλεξε απόρρητες πληροφορίες για τις δραστηριότητες αμυντικής επιχείρησης σχετικά με την παραγωγή και την επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιφέρεια Σβερντλόφσκ», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη συνέχεια ο εισαγγελέας Μικαέλ Οζντόγεφ.

Ο Γκέρσκοβιτς, η εφημερίδα του και η κυβέρνηση των ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως δημοσιογράφου διαπιστευμένου από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για να εργαστεί εκεί.

Στην περίπτωση που κριθεί ένοχος, μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως και 20 ετών.

«Η υπόθεσή του δεν αφορά αποδείξεις, διαδικαστικά πρότυπα, ή το κράτος δικαίου. Αφορά το Κρεμλίνο που χρησιμοποιεί Αμερικανούς πολίτες για να επιτύχει τους πολιτικούς του στόχους», προσθέτει η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα στην ανακοίνωσή της, ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή του.

Έπειτα από μερικές ώρες ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η επόμενη ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 13 Αυγούστου, σε μια ένδειξη ότι η δίκη θα τραβήξει μήνες. Ο λόγος για το μεγάλο διάστημα που θα μεσολαβήσει ως τη συνέχιση της δίκης δεν κατέστη σαφής.

Οι αρχές επέτρεψαν σήμερα σε δημοσιογράφους για σύντομο διάστημα να βιντεοσκοπήσουν τον 32χρονο Αμερικανό δημοσιογράφο πριν από την έναρξη της δίκης του, στην οποία δεν επιτρέπεται η παρουσία μέσων ενημέρωσης.

Ο Γκέρσκοβιτς, με ξυρισμένο κεφάλι, στεκόταν μέσα σε έναν γυάλινο κλωβό και απηύθυνε χαμηλόφωνα ένα "γεια" στους δημοσιογράφους που αναγνώρισε, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Γκέρσκοβιτς και άλλοι Αμερικανοί κρατούμενοι στη Ρωσία έχουν εγκλωβιστεί στη σοβαρότερη κρίση ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον εδώ και πάνω από 60 χρόνια.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στην ιδέα μιας ανταλλαγής κρατουμένων, περιλαμβανομένου του Γκέρσκοβιτς, και ότι έχουν γίνει επαφές με τις ΗΠΑ, αλλά αυτές πρέπει να παραμείνουν απόρρητες.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία ότι διεξάγει «διπλωματία ομήρων». Έχουν χαρακτηρίσει «παράνομη» την κράτηση του Γκέρσκοβιτς και ενός άλλου Αμερικανού κρατούμενου στη Ρωσία, του Πολ Γουίλαν, και δηλώνουν ότι δεσμεύονται να τους φέρουν πίσω στην πατρίδα.

Η δίκη του Αμερικανού δημοσιογράφου διεξάγεται στην Γεκατερίνμπουργκ, όπου αξιωματικοί της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB τον συνέλαβαν στις 29 Μαρτίου του 2023 ενώ έτρωγε σε εστιατόριο. Έκτοτε κρατείται για σχεδόν 16 μήνες στη φυλακή Λεφόρτοβο της Μόσχας.

Η Wall Street Journal έχει αρνηθεί να σχολιάσει τον σκοπό του δημοσιογραφικού ταξιδιού του στην περιοχή των Ουραλίων στη Ρωσία ή την συγκεκριμένη κατηγορία των εισαγγελέων ότι προσπαθούσε να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Ουραλβαγκονζαβόντ, προμηθευτή αρμάτων μάχης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Βρισκόταν εκεί ως διαπιστευμένος δημοσιογράφος, κάνοντας τη δουλειά του», δήλωσε ο εκδότης της Wall Street Journal Άλμαρ Λάτουρ στο Reuters σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικώς πριν από τη δίκη του δημοσιογράφου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

