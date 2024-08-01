Τα επίπεδα ρύπανσης του Σηκουάνα ήταν πολύ πιο κάτω από τα επιβλαβή όρια το πρωί της Τετάρτης για τους αθλητές που έλαβαν μέρος στο Ολυμπιακό Τρίαθλο, επιβεβαίωσε την Πέμπτη η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024.

Η οργανωτική επιτροπή διεξάγει καθημερινές δοκιμές και παρακολουθεί πως οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τα επίπεδα συγκέντρωσης επικίνδυνων βακτηρίων γνωστών ως E-coli στον Σηκουάνα, ενόψει των μεγάλων κολυμβητικών αγώνων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον ποταμό καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας αναφέρουν ότι τα νερά με επίπεδα συγκέντρωσης E-coli πάνω από 1000 μονάδες σχηματισμού αποικιών (cfu) ανά 100 χιλιοστόλιτρα νερού θεωρούνται μη ασφαλή για κολύμβηση.

Το World Triathlon, το κυβερνητικό όργανο για διεθνείς αγώνες στο άθλημα, χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό όριο που έχει οριστεί στα 900. Η υπερβολική έκθεση στο E-coli μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες όπως εντερικές λοιμώξεις και επιπεφυκίτιδα, αλλά και σε πιο σοβαρές παθήσεις όπως η ηπατίτιδα Α.

Μετά από ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τη δειγματοληψία που διεξήχθη την Τρίτη, οι αρχές αποφάσισαν να συνεχίσουν το τρίαθλο, παρά τις ανησυχίες δεδομένης της καθυστέρησης 21,5 ωρών μεταξύ της δειγματοληψίας νερού και της εμφάνισης των αποτελεσμάτων.

Όμως τα καθυστερημένα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ασφαλή επίπεδα E-coli.

«Τα δείγματα που ελήφθησαν χθες μεταξύ 5 π.μ. και 6 π.μ. έδειξαν επίπεδα E-coli μεταξύ 192 και 308, τα οποία θεωρούνται πολύ καλά από το Παγκόσμιο Τρίαθλο», δήλωσε στον Τύπο η Αν Ντεσκάμπς, εκπρόσωπος της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων του Παρισιού, την Πέμπτη το πρωί.

Ο καθαρισμός του Σηκουάνα εγκαίρως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα όνειρο δεκαετίας για τη Γαλλία.

«Εδώ είμαστε! Χάρη σε μια τεράστια επένδυση του κράτους, με το Παρίσι και την περιοχή Val-de-Marne, πετύχαμε μέσα σε 4 χρόνια αυτό που ήταν αδύνατο εδώ και 100 χρόνια: ο Σηκουάνας είναι κατάλληλος για κολύμβηση», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τετάρτη που ξεκίνησε το τρίαθλο.

Πάντως, παρά τις διαβεβαιώσεις των Αρχών για την ποιότητα των νερών του Σηκουάνα αθλητές που κολύμπησαν στο ποτάμι φαίνεται να μη συμμερίζονται την άποψη αυτή. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της Βελγίδας αθλήτριας Jolien Vermeylen η οποία όπως είπε ένιωσε «αηδιασμένη» από αυτά που αντίκρισε.

